Алматы. 2 августа. КазТАГ — В Актобе засохли 1,2 млн саженцев ели, на посадку и уход за которыми было выделено Т71 млн, сообщает «Диапазон».

«Всего было высажено 1,2 млн сеянцев и подготовлено под посадку около 800 га земли на общую сумму Т71 млн, в том числе надпись «Актобе» была высажена сеянцами сосны. В первый год в общую сумму (Т71 млн – КазТАГ) входили прополка и уход за сеянцами. В 2018 году средства на уход не выделяли, сеянцы начали сохнуть. Год был засушливый. Кроме климатических факторов, на степные посадки влияют грызуны», — рассказал завсектором благоустройства, озеленений и санитарной очистки ЖКХ Актобе Хасен Юсупов.

По мнению подрядчика, как уточнили в пресс-службе акимата Актобе, деревья должны были вырасти за счет накопленной в почве весенней влаги и летних осадков.

«Однако перед посадкой не производились соответствующие меры, то есть не была исследована почва на должном уровне. Кроме того, атмосферная влага оказалось недостаточной для 100% приживления сеянцев. В первом году прижились почти половина сеянцев. Но прошлой зимой снега выпало очень мало, поэтому талые воды не смогли впитаться в почву», — рассказали в пресс-службе акимата.

Как сообщается, забили тревогу актюбинские волонтеры – активисты движения «Актобе, дыши!», которые от элеватора до малбазара вдоль взлетно-посадочной полосы вместо зеленого пояса увидели сухостой, хотя в 2017 году там высадили более 1 млн саженцев, на посадку и уход за которыми в первый год было выделено Т71 млн.

«Мы проверяем, как приживаются саженцы по городу. Разговорился с человеком, он спросил, как дела с миллионом саженцев, которые сажали за городом. Я удивился такой цифре. Поехали туда, взял с собой координатора. Сначала не могли понять, что искать даже. Потом вспомнили, что сажали ели и нашли их среди кустов. Жаль денег, жаль саженцы. Как выяснилось, денег не хватило на полив, а саженцы уже укоренились», — рассказал организатор движения волонтеров «Актобе, дыши!» Евгений Лазарчук.