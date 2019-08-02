Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ — Когда пройдет следующая международная встреча по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты Астанинского формата: (…) решили провести следующую Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане в октябре 2019 года», — говорится в пятницу в совместном заявлении Ирана, России и Турции по итогам международной встречи по Сирии в Астанинском формате.

Стороны подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам устава ООН;

«Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты Астанинского формата: (…) подтвердили в этой связи уважение общепризнанных международно-правовых решений, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН; подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего меморандума от 17 сентября 2018 года. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с увеличением присутствия террористической организации «Хейат Тахрир аш-Шам» в зоне и подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет безопасности ООН. Выразив сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации», — следует из совместного заявления

Также стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и отметили, что достижение долгосрочной стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны.

«(Иран, Россия и Турция – КазТАГ) отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, угрожающим национальной безопасности соседних стран; выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность продвижению ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и решениями конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны провели подробные консультации в трехстороннем формате, а также с представителями офиса спецпосланника Генсекретаря ООН Гейра Педерсена по вопросам завершения формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями конгресса сирийского национального диалога в Сочи; выразили удовлетворение в связи с достигнутым прогрессом по окончательному согласованию состава и правил процедуры органа и подтвердили готовность содействовать скорейшему созыву комитета.

«(Стороны – КазТАГ) приветствовали очередную успешную операцию по освобождению насильственно удерживаемых лиц/заложников, состоявшуюся 31 июля 2019 г. в рамках профильной Рабочей группы Астанинского формата. Подчеркнули, что Рабочая группа является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами, и согласились предпринять меры по продолжению и активизации ее работы; отметили необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории Сирии без выдвижения предварительных условий; подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку; приветствовали участие делегаций Ирака и Ливана в качестве новых наблюдателей Астанинского формата; выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение в Нур-Султане 13-й международной встречи по Сирии в Астанинском формате», — резюмируется в совместном заявлении.

Напомним, очередной – XIII раунд переговоров по урегулированию конфликта Сирии в рамках Астанинского процесса проходил в Нур-Султане в период с 1 по 2 августа включительно. В переговорах участвовали представители стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также непосредственные участники конфликта – делегация правительства Сирийской Арабской Республики, а также представители вооруженной оппозиции.

20 июля стало известно, что США отказались в любой форме участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане. Как заявили в государственном департаменте США, «ООН и только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии», а «переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву». По мнению американских дипломатов, «Женевский процесс – единственный заслуживающий доверия, законный и международно-признанный формат для политического процесса в Сирии». Согласно заявлению госдепа США, «Астанинский процесс оказался не способен предотвратить насилие или добиться существенных успехов на пути к миру».