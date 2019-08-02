Алматы. 2 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пожар в пятиэтажке по проспекту Назарбаева в Алматы ликвидирован, передает корреспондент агентства.

По последним данным, пожарным удалось потушить возгорание.

Ранее сообщалось, что в Алматы по адресу: Алмалинский район, проспект Назарбаева 43 горит кровля пятиэтажного жилого дома, в котором также расположена детско-юношеская библиотека имени Ж. Жамабева. Отмечалось, что силы и средства пожарных наращиваются по повышенному рангу вызова.

Очевидец рассказал, что утром на крыше здания проводились ремонтные работы, рабочие укладывали толь и после этого произошел пожар. Дым от пожара пахнет толем.

Дорожная полиция перекрыла проезд по проспекту Назарбаева между улицей Маметовой и проспектом Раимбека. Из горящего дома эвакуируют жильцов.

Помимо пожарных на месте происшествия находится карета скорой помощи и полицейские автомобили.