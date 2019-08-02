Нур-Султан. 2 августа. КазТАГ – Т2,3 трлн в год составляет ущерб экономике Казахстана из-за неинфекционных заболеваний (НИЗ), сообщается в проекте государственной программы развития здравоохранения РК на 2020-2025 годы.

«Анализ экономического ущерба показал, что государственные затраты на здравоохранение в части затрат на лечение НИЗ в Казахстане являются лишь «верхушкой айсберга»: скрытые потери для экономики, связанные со снижением производительности труда, превышают их в 6,5 раз и составляют Т2 трлн. В целом текущий ущерб, наносимый НИЗ экономике Казахстана, составляет Т2,3 трлн в год, что эквивалентно 4,5% годового валового внутреннего продукта страны за 2017 год», — говорится в документе.

При этом в проекте отмечается, что расходы на здравоохранение неуклонно растут в странах мира вне зависимости от уровня развития и типа системы здравоохранения, и призыв ООН к достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) до 2030 года «является трудновыполнимой целью».

Проект постановления правительства об утверждении госпрограммы вынесен на публичное обсуждение до 14 августа.