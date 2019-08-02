Мобильные операторы Казахстана продолжают терять доходы: минус 3,5% за год

При этом в целом доходы телекоммуникационного рынка увеличились к аналогичному периоду годом ранее на 6,7%. Инфографика

За первое полугодие 2019 года доходы на телекоммуникационном рынке РК составили 383 млрд тг, увеличившись на 6,7% за год. Для сравнения: в аналогичном периоде 2018-го сумма была равна 358,8 млрд тг, рост составил 6% за год.

58,6% всех доходов рынка телекоммуникаций приходится на Алматы, сумма составила 224,5 млрд тг. Также в ТОП-3 вошли Нур-Султан (74,9 млрд тг) и Карагандинская область (10,1 млрд тг). Эти три региона сконцентрировали 80,8% всех доходов телекоммуникационного рынка.

Основным драйвером телекоммуникационного рынка являются услуги интернета, доля которого на рынке увеличилась с 33,4% в 2018 году до 35,8% в 2019-м. За шесть месяцев текущего года доходы от услуг интернета составили 136,9 млрд тг — на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (119,7 млрд тг).

Доходы от услуг мобильной связи, в свою очередь, снизились на 3,5% за год — с 109 млрд до 105,2 млрд тг, а доля сократилась с 30,4% до 27,5%. Доходы от услуг передачи данных и местной телефонной связи составили 23,1 млрд и 18,6 млрд тг соответственно.

Конкурентная ситуация в целом на рынке телекоммуникаций за 2018 год выглядит следующим образом: 30% занимает «Казахтелеком», 21% у Kcell, замыкает тройку лидеров Tele2/Altel — 15%. Также в ТОП-5 вошли Beeline (12%) и «Транстелеком» (6%).

23 мая текущего года «Казахтелеком» и Tele2 AB подписали договор о приобретении 49% доли шведского мобильного оператора в совместном предприятии Khan Tengri Holding B. V. Чистая выручка Tele2 после вычета существующего пассивного обязательства составит 169 млн долл. США. Кроме того, Tele2 получит полное погашение кредита своего акционера на сумму 80 млрд тг.* Сделка была завершена в конце июня текущего года. «Казахтелеком» обладает 100-процентной долей участия в Khan Tengri Holding B. V.

В результате на рынке мобильных операторов три из четырёх оказались под контролем АО «Казахтелеком».

* forbes.kz

Единственным конкурентом «Казахтелекома» в сотовой связи остается ТОО «Кар-Тел» (Beeline). В прошлом году компания «Кар-Тел» возражала против предоставления АО «Казахтелеком» одобрения на покупку контрольного пакета акций Kcell. Тем не менее, Комитет по регулированию естественных монополий, прав потребителей и защите конкуренции Министерства национальной экономики Казахстана согласовал сделку, поставив «Казахтелекому» ряд условий. При этом ведомство исходило на тот момент из того факта, что Tele2 не принадлежит «Казахтелекому».*

«Кар-Тел», в свою очередь, предпринимает шаги для усиления своей конкурентоспособности. К примеру, 19 июня 2019 года на рынке РК появился первый цифровой мобильный оператор izi, который запустил «Кар-Тел». Этот мобильный цифровой оператор отличается от классических тем, что весь сервис предоставляет онлайн. Сейчас он находится на этапе бета-тестирования.

Заметим, в целом по республике наблюдается сокращение числа абонентов сотовой связи. На конец июня текущего года их количество составило 25,7 млн единиц (годом ранее — 26,9 млн единиц). Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, составило 14,6 млн единиц, или 56,9% от общего количества абонентов. Снизилось и число абонентов фиксированного интернета — с 2,7 млн единиц в 2018 году до 2,5 млн единиц в 2019-м.

* cnews.ru

Информация предоставлена FINPROM.KZ на основе данных Комитета по статистике МНЭ РК.



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