Курс доллара незначительно снизился в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте не изменился

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Алматы. 3 августа. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за пятницу в субботу незначительно снизился в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т385,5, продажи – Т387.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т385,5, а продают по Т387.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 составляет в обменниках Т386,5, а продажи – Т387,5.

Официальный курс доллара США, установленный на субботу Национальным банком Казахстана, составляет Т385,76.

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