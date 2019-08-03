Высокопоставленным чиновникам РК могут ограничить возможность открывать счета за рубежом

Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Высокопоставленным чиновникам Казахстана могут ограничить возможность открывать счета за рубежом, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

«В целях недопущения сокрытия активов и капитала должностными лицами государственных органов, в настоящее время рассматривается вопрос о законодательном введении ограничений в отношении лиц, занимающих ответственную государственную должность, а также лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, на открытие и наличие счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан», — говорится в ответе Мамина на запрос.

Соответствующие законодательные поправки, по его словам, прорабатываются в рамках текущей законотворческой деятельности.

«Действие законодательства, предусматривающего ограничение на раскрытие банковской тайны и иных охраняемых законами тайн, распространяется только на территории Республики Казахстан. Порядок раскрытия конфиденциальной информации о зарубежных счетах, открытых в иностранных банках, регулируется нормативными правовыми актами соответствующих государств», — отметил премьер.

22 мая депутаты в своем запросе сообщили, что по данным международных экспертов GlobalFinancialIntegrity, из Казахстана в офшор незаконно были выведены более $167 млрд. По словам депутатов, «коррупционеры украли из страны денег в два раза больше, чем за все годы независимости Казахстан накопил в Национальном фонде от продажи нефти». Парламентарии предложили отменить принцип банковской тайны для зарубежных счетов высокопоставленных госслужащих (включая членов правительства), руководителей национальных компаний и аффилированных с ними лиц.