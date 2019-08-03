Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются местами на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами по республике пройдут дожди с грозами. Лишь на юге республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, на юго-востоке пыльная буря, возможно выпадение града», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +23+25, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Днем +32+34, ночью +23+25.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +34+36, ночью +18+20.

В Костанайской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ожидается шквал, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, возможен град. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, ночью – местами кратковременный дождь с грозой, ожидается шквал, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, возможен град. Температура днем +17+22, ночью +8+13.

В Акмолинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Павлодарской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду.Температура днем +24+29, ночью +13+18.

В Карагандинской области местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра местами 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +33+38, ночью +17+22.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +15+20

В Жамбылской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +34+39, ночью +18+23.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +10+15.

В Актюбинской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +18+23, ночью +10+15.

В Атырауской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +24+29, ночью +15+20.

В Мангистауской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура днем +27+32, ночью +15+20.

В Алматинской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром – усиление ветра 18-23 метров в секунду с пыльной бурей, возможен град, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +21+26.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +30+35, ночью +17+22.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.