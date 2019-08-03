Преждевременным считают власти РК введение запрета на освобождение коррупционеров по УДО

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Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Преждевременным считают власти Казахстана введение запрета на условно-досрочное освобождение (УДО) коррупционеров, передает корреспондент агентства.

«Учитывая законодательное требование об обязательности полного возмещения ущерба, а также принимая во внимание возможность предоставления осужденному загладить причиненный вред, большинство уполномоченных государственных органов выражает мнение о преждевременности рассмотрения на данном этапе вопроса об установлении запрета на применение УДО по коррупционным преступлениям», — сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

В то же время, по его словам, генеральная прокуратура полагает возможным рассмотреть вопрос о целесообразности ограничения применения УДО лишь в отношении лиц, совершивших особо тяжкие коррупционные преступления, предусмотренные частями 4 статей 366 (дача взятки) и 367 (получение взятки), частями 3 и 4 статей 450 (злоупотребление властью) и 451 (превышение власти), частью 4 статьи 452 (бездействие власти) УК РК.

22 мая депутаты, обращаясь с запросом, сообщили, что «только в Казахстане, несмотря на гигантские суммы хищений и вымогательств (а может быть благодаря им), лица, вроде бы громко осужденные на длительные сроки, без лишнего шума освобождаются при первой возможности, о чем казахстанцы пост-фактум с удивлением узнают из СМИ». Парламентарии предложили ввести в уголовное законодательство нормы, препятствующие освобождение коррупционеров по УДО.

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