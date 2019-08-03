Власти РК назвали «недоразумением» ситуацию с обеспокоенностью сенаторов США делом Еримбетова

Астана. 3 августа. КазТАГ – Власти Казахстана назвали «недоразумением» ситуацию с обеспокоенностью сенаторов США делом осужденного бизнесмена Искандера Еримбетова, передает корреспондент агентства.

«29 июля 2019 года посол Республики Казахстан в США Ержан Казыханов направил письмо 17 Сенаторам Конгресса США, которые выразили обеспокоенность уголовным делом Еримбетова. В своем письме посол отметил, что сенаторам возможно была представлена односторонняя информация. Посол направил сенаторам полную информацию по данному уголовному делу, а также копии писем министра юстиции Республики Казахстан в адрес рабочей группы по произвольным задержаниям совета по правам человека ООН и спецдокладчика ООН по правам человека Нильса Мельцера», — сообщили в министерстве юстиции Казахстана.

В этих письмах, как заявили в ведомстве, «даны ответы на все вопросы, ранее поднятые этими органами».

«Республика Казахстан серьезно относится к своим обязательствам по международному праву, особенно в отношении обращения с лицами, обвиняемыми в преступном поведении. Вот почему мы рассмотрели проблемы, поднятые рабочей группой ООН в июне, и направили ответы на каждый вопрос, которые должны были закрыть этот вопрос», — заявили в минюсте.

Как утверждают в МЮ РК, «Еримбетов был осужден за серьезные правонарушения после справедливого судебного разбирательства».

«Обстоятельства его ареста, задержания и судебного преследования полностью соответствовали нормам международного права. Он имел полный доступ к своей семье и адвокатам на протяжении всего досудебного процесса, у его адвокатов было достаточно ресурсов и времени для подготовки к его защите, и, как подтвердили независимые третьи стороны, он не подвергался жестокому обращению во время содержания под стражей», — сказано в сообщении.

Также в сообщении минюста утверждается, что «Казахстан привержен верховенству закона», и этот случай «демонстрирует развитие» демократии и судебной системы.

«Мы высоко ценим прочные и стратегически важные отношения между Казахстаном и Соединенными Штатами и надеемся на решение вопроса связанного с этим недоразумением в формате конструктивного диалога», — заявили в минюсте.

Напомним, 14 марта в государственном департаменте США указали на то, что 22 октября суд в Алматы признал бизнесмена Искандера Еримбетова виновным в мошенничестве за незаконное установление цен в его авиационной логистической компании и приговорил его к семи годам лишения свободы.

«Наблюдатели за соблюдением прав человека подвергли критике многочисленные нарушения в ходе следствия и судебного разбирательства, включая обвинения в жестоком обращении, и осудили дело как политически мотивированное. 11 декабря рабочая группа ООН по произвольным задержаниям определила его лишение свободы как произвольное. Рабочая группа была обеспокоена отсутствием ордера во время ареста, процедурными нарушениями во время его содержания под стражей и суда и благополучием Еримбетова во время содержания под стражей», — говорилось в отчете госдепа.

Кроме того, в документе отмечались многочисленные нарушения основных прав в Казахстане.

«Гражданские власти сохраняют эффективный контроль над силами безопасности. Нарушения прав человека включают пытки; лишения свободы по политическим мотивам; цензуру; блокировку сайтов; криминализацию клеветы; ограничения на религию; существенное вмешательство в право на мирные собрания и свободу ассоциаций; ограничения на участие в политической жизни; коррупцию; и ограничения на создание независимых профсоюзов», — говорится в отчете.

Раздел отчета госдепа США, посвященный ситуации с правами человека в Казахстане, занимает несколько десятков страниц.

Также 14 марта стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой». В числе лиц, которых Евросоюз официально считает политзаключенными, помимо Еримбетова указаны Мухтар Джакишев, Макс Бокаев, Арон Атабек и многие другие.