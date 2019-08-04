Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Дожди с градом и грозами ожидаются в воскресенье в ряде регионов Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами по республике пройдут дожди с грозами. Лишь на юге, юго-западе республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, туман, на юго-востоке пыльная буря, возможно выпадение града», — сообщили синоптики в воскресенье.

В Восточно-Казахстанской, утром и днем в Жамбылской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, в Жамбылской области утром и днем местами ожидается шквал. В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях днем местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Костанайской, днем в Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, в Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Алматинской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра 18-23 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду.

«Днем в Алматинской, Жамбылской, местами Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, местами в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность», — предупредили в «Казгидромете».