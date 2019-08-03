Россия ратифицировала протоколы об изменении устава ОДКБ

Алматы. 3 августа. КазТАГ – Россия ратифицировала протоколы об изменении устава Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин подписал законы, которые предусматривают ратификацию протоколов о внесении изменений в устав ОДКБ, в том числе уточняют полномочия стран – наблюдателей. Протоколы были подписаны президентами России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 8 ноября 2018 года в Астане», — говорится в сообщении в субботу.

В одном из протоколов излагается в новой редакции статья 11 соглашения, в соответствии с которой не только генеральный секретарь ОДКБ и члены его семьи, проживающие вместе с ним, но и его заместители вместе с членами их семей пользуются привилегиями и иммунитетами в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года для дипломатического агента и членов его семьи (это положение действует, если указанные лица не являются гражданами государства пребывания секретариата ОДКБ, то есть не являются гражданами России).

«В состав Совета коллективной безопасности – высшего органа ОДКБ – могут входить не только главы государств, но и председатели правительств в том случае, если это позволяет национальное законодательство. Другой протокол предусматривает, что не входящие в ОДКБ страны, а также международные организации, заинтересованные в изучении открытой нормативной правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ, могут получить статус наблюдателя, не принимая обязательств по участию в практических мероприятиях ОДКБ. Государства и организации, готовые к участию в них, смогут получить статус партнера ОДКБ», — сказано в сообщении.

Еще один протокол вместо должности полномочного представителя при ОДКБ вводит должность постоянного и полномочного представителя, а также должность заместителя генерального секретаря ОДКБ.

ОДКБ – региональная международная организация, в которую, помимо Казахстана и России входят Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. Целями организации называются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».