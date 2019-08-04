Акция в поддержку Джакишева и других политзаключенных состоялась Шымкенте

Алматы. 4 августа. КазТАГ – Акция в поддержку бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева и других политзаключенных состоялась Шымкенте, сообщает «Радио Азаттық».

«В городе Шымкенте утром в воскресенье, 4 августа, группа местных жителей призвала власти страны выпустить на свободу заключенного бывшего главу компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева, который с 2009 года отбывает 14-летний тюремный срок и которому на прошлой неделе суд вновь отказал в условно-досрочном освобождении. В начале акции в шымкентском парке имени Абая около 15 человек развернули плакаты с портретом Джакишева и призывами освободить его. Позднее число собравшихся увеличилось вдвое», — говорится в сообщении в воскресенье.

Отмечается, что участники акции скандировали лозунги с призывом освободить всех казахстанских политических заключённых и скандировали «Свободу Джакишеву!»

«В первую очередь, следует освободить политических заключенных. (…) Вновь повторяю, существование политических заключенных в стране в 21-м веке является позором», — подчеркнул гражданский активист Данияр Байтилеу.

Собравшиеся также говорили об ограничении свободы прессы и ограничении прав граждан на проведение мирного собрания. Некоторые говорили о необходимости «честных выборов для перемен в стране», отдельные – о том, что выходить на акции «вынуждает безработица и жилищные проблемы».

«Если бы в стране отсутствовала безработица и работали заводы-фабрики, а люди получали достойную заработную плату, разве кто-то вышел бы сюда? Сколько семей распадается, сколько семей скитаются по квартирам из-за материального недостатка!» — сказал один из участников акции.

Собравшиеся разошлись, простояв около получаса.

«За происходящим наблюдали люди в штатском и представители акимата», — сказано в сообщении.

Отмечается, что никого не задерживали.

24 июля, в Семее суд рассматривал ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО). Представитель колонии и врач поддержали ходатайство об УДО Джакишева, а прокурор попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Сам экс-глава «Казатомпрома» впервые за последние 10 лет публично выступил в суде: он указал на нарушения, допущенные в ходе главного судебного разбирательства по его делу, и призвал суд быть правдивым. Однако судья Ермек Шымыров отказал в УДО. По утверждению судьи, у него нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства. По его словам, Джакишев не возместил ущерб, также, он заявил, что за последние три года осужденный получил лишь одно поощрение. Решение суда возмутило сторонников Джакишева, которые назвали судью «убийцей», а его вердикт – «позором».

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несмотря на ходатайства экс-главы нацкомпании и его адвокатов о проведении процесса в открытом режиме, суд счел необходимым рассмотрение уголовного дела проводить за «закрытыми дверями».

18 сентября 2018 года сообщалось, что мать Мухтара Джакишева Раиса Джакишева умерла после того, как некоторое время находилась в критически тяжелом состоянии. До этого казахстанские правозащитники и гражданские активисты призывали представителей комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел РК отпустить ненадолго Джакишева, чтобы он смог проведать мать, пока она жива, однако 17 сентября в комитете, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ», сообщили, что экс-главе «Казатомпрома» не разрешат покинуть исправительное учреждение. В итоге в КУИС МВД РК отказались отпустить Джакишева на похороны матери.

Отметим, что 29 ноября 2018 года Джакишев тоже просил отпустить его условно-досрочно, но получил отказ.