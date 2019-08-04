Серия подземных толчков зафиксирована в Алматинской области

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Алматы. 4 августа. КазТАГ – Серия подземных толчков зафиксирована в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 августа в 18.31 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 258 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10,7. Магнитуда MPV 4.6», — говорится в сообщении в воскресенье.

Эпицентр был расположен юго-восточней города Текели в Алматинской области на глубине 15 км.

Следующее землетрясение магнитудой 3,9 произошло в том же районе в 18.41. Эпицентр располагался уже на глубине 10 км. И третье землетрясение магнитудой 3,5 в том же районе с эпицентром на глубине 10 км зафиксировано в 19.15.

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