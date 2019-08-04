МИД Казахстана выразил озабоченность решением США выйти из ДРСМД

Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Министерство иностранных дел Казахстана выразило озабоченность решением США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает корреспондент агентства.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает озабоченность в связи с решением Соединенных Штатов Америки о выходе из ДРСМД – одного из важнейших факторов обеспечения международной безопасности. Его денонсация способна спровоцировать новую гонку вооружений, чреватую серьезными последствиями в глобальном масштабе», — говорится в распространенном в воскресенье заявлении казахстанского МИД.

В заявлении отмечается, что Казахстан всегда выступал «за сохранение и неукоснительное соблюдение договора всеми сторонами, подтверждая его ценность как уникального исторического соглашения, позволившего ликвидировать целый класс средств доставки ядерного оружия и достичь значительного прогресса в ядерном разоружении в соответствии со статьей VI договора о нераспространении ядерного оружия».

«Казахстан не оставляет надежд на то, что стороны предпримут все необходимые усилия для разрешения имеющихся проблем посредством конструктивных переговоров в рамках имеющихся двусторонних и многосторонних механизмов», — добавили в МИД РК.

Напомним, США со 2 февраля начали процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений. 4 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности. 18 июня государственная дума России приняла закон о приостановке участия РФ в договоре.

Действие ДРСМД было официально прекращено 2 августа. В тот же день стало известно, что США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены договором.

ДРСМД между СССР и США был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.