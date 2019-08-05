«Как дела, Габидулла — чиновник сладких наших грёз»

Сетевые СМИ об исчерпавшем кредит доверия бывшем акиме Шымкента Абдрахимове

Зауре МИРЗАХОДЖАЕВА – «Потерял доверие» — Теперь уже бывший аким Шымкента Габидулла АБДРАХИМОВ доказал, что в одну воду дважды можно не только войти, но и выйти из нее. Еще на прошлой неделе главный чиновник Шымкента рассказывал о патриотизме с берегов Темзы, а уже во вторник его как “исчерпавшего кредит политического доверия” освободили от должности акима третьего мегаполиса страны.

Габидулла АБДРАХИМОВ. (Фото: © Sputnik / Владислав Воднев)

Эту формулировку увольнительной озвучил перед депутатами гормаслихата руководитель администрации президента Крымбек КУШЕРБАЕВ. Он же от имени главы государства вручил бразды правления Шымкентом 48-летнему Ерлану АЙТАХАНОВУ. До этого момента Айтаханов был акимом Отрарского района

Никогда еще шымкентский актив не слышал более нелицеприятной и более жесткой оценки работы городского акима. Объясняя активу причины увольнения Абдрахимова, Крымбек Кушербаев расставил все точки над “i”: — Как подчеркнул президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ, сейчас главной задачей являются доверие, диалог между народом и властью. Вы хорошо знаете, что Габидулла Абдрахимов получил поддержку и доверие руководства нашей страны, его назначали на самые высокие и ответственные должности. К сожалению, он недостаточно осознал это. Его поведение достаточно подробно освещается в СМИ, в соцсетях. И это в то время, когда большинство людей нуждаются в помощи государства, идет восстановление города Арыси, возрождается Туркестан, страна ищет ответы на новые вызовы нового времени. Это противоречит установке главы государства, в целом подрывает авторитет власти. На сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан. Народ заслуживает честной, преданной работы всех ветвей власти. И в этой связи руководители регионов должны быть настоящими слугами народа и вести себя подобающим образом.

Сам “виновник торжества” процедуру прощания с шымкентским активом и представления нового акима проигнорировал.

«Экс-аким города Шымкент: Я чувствую себя очень счастливым человеком» — Габидулла АБДРАХИМОВ рассказал, что для него было честью и гордостью работать акимом Шымкента. Об этом он написал в Instagram — «Уважаемые жители города Шымкента! (…) Выражаю благодарность Главе государства за такую возможность. До сих пор я участвовал в развитии города с коллегами. Я очень благодарен народу Шымкента! Вы всегда поддерживали меня. Я чувствую себя очень счастливым человеком. У всего в этой жизни есть конец. Новости тоже будут. Я хочу пожелать вам новых успехов. Благодарю всех, склоняю голову перед всеми! Будьте здоровы! Пусть процветает Шымкент! Спасибо тебе, мой Шымкент!».

Ранее сообщалось, Абдрахимов 24 июля опубликовал в Instagram видеообращение из Лондона — «Лондон – это столица мира, это не нужно доказывать, конечно. Но я все равно Казахстан люблю больше. Надо жить и работать в Казахстане. Путешествовать по всему миру. Мне кажется, это истинное счастье. Для нас особенно – патриотов своей родины. Я желаю всем нашим детям, всей нашей молодежи, чтобы они успешно работали в Казахстане, добивались всего и ездили по всему миру».

Ерлан САИРОВ, политолог – «Больше неприкасаемых нет» — Времена меняются… Оперативное решение о снятии с должности акима Шымкента Г.Абдрахимова сигнал акимам о том, что незаменимых нет, не будут смотреть на крепкие личные связи, больше система протекции не работает. Больше неприкасаемых нет.

Также, этот шаг является сигналом для общества о том, что граждан власть слышит и слушает. Акимы всех уровней должны быть более скромными и воздержанными. Воздержанными от байских замашек и местнического абсолютизма. Представители властей должны быть не только скромными, но и должны обладать высоким интеллектом, глубокой культурой.

Теперь, каждый аким будет под присмотром, как общества, так и центральной власти. К. Токаев создает новую парадигму и модель взаимодействия с обществом. В этом заключается суть «слышащего государства». Всякие сигналы от народа изучаются, принимаются во внимание, и решаются.

Нуртас АДАМБАЙ, режиссер – «Может следовало учесть мнение жителей Шымкента» — По поводу увольнения Габидуллы АБДРАХИМОВА хотелось бы сказать, что при всей его публичности, различных высказываниях и том самом видео из Лондона, я ни разу не слышал жалоб в его адрес от самих жителей Шымкента.

Напротив, слышал лишь положительное. Думаю, что многие согласятся с тем, что при нем город задышал по-новому. По-крайней, мере мне так показалось. Он был очень активным госслужащим, не стеснявшимся высказываться по тем или иным вопросам, в отличие от многих его коллег.

Будет обидно, если все те шаги по развитию Шымкента, предпринятые им и его командой, окажутся напрасными после его ухода. Что-то мне подсказывает, что с отставкой Абдрахимова город больше потеряет, чем приобретёт.

Может он и ошибся с тем видео, но может следовало учесть и его работу на посту акима и мнение самих жителей Шымкента при принятии решения о его отставке? Но, как говорится, что сделано — то сделано. Время покажет насколько это было оправдано.

Асылхан МАМАШУЛЫ – ««Политические ошибки» Габидуллы Абдрахимова и образ акимов» — Некоторые из тех, кто непосредственно наблюдал за процессом увольнения и давал согласие на назначение нового акима, например депутаты городского маслихата, считают, что причиной отставки в большей степени стало не то, как Абдрахимов справлялся или нет с основной работой, а «хайп в социальной сети».

Депутат Гани АХМЕТБАЕВ называет видеопривет теперь уже бывшего акима из Великобритании «большой политической ошибкой», а депутат Нургазы БУХАРБАЕВ заявил, что не может дать оценку того, насколько соблюдал «этику госслужащего» Абдрахимов, оставляя решение за руководством в столице. «В администрации президента правильно говорят. Это они предлагают, кого назначать на должность акима и кого увольнять», — выразил свое отношение Бухарбаев.

В целом, члены шымкентского маслихата отказались оценивать работу Абдрахимова на посту бывшего акима.

По мнению Ербола ЕДИЛОВА, занимающегося изучением кадровой политики верховной власти, видеоролик, сделанный экс-градоначальником на фоне дорогого лондонского отеля, с книгой «История пророков» в руках, в котором он желает всем работать в Казахстане и путешествовать по миру, равнозначен насмешке над народом — Его поступок привлек особое внимание в тот момент, когда до сих пор не решены проблемы после событий в Арыси, и в самом Шымкенте достаточно проблем. Государственные служащие должны поддерживать прямую связь с народом, но не бахвалиться при этом. Он и прежде компрометировал себя неуместными высказываниями.

Эксперт-юрист Руслан ТУСИПБЕКОВ с этим мнением согласен частично. Активный пользователь соцсетей, он ссылается и на другое обстоятельство, на которое обратило внимание казахстанское онлайн-сообщество: в момент поездки Габидуллы Абдрахимова в Лондон женщина, считающаяся его «второй женой», также опубликовала в соцсети фото с прогулок в британской столице — Конечно, рядовым жителям показалось неуместным, что аким, в дорогих очках которого отражается девушка, находясь в Лондоне, призывает всех путешествовать по миру. Больше всего людям не понравилось то, что он учит кого-то жить.

По словам Тусипбекова, со стороны Габидулла Абдрахимов выглядит «менеджером средней руки», а управление кризисом после взрывов в Арыси он по сути провалил. Увольнение с должности акима эксперт считает частью политических игр.

Среди онлайн-пользователей есть и сторонники экс-акима. Как утверждает пользователь Aibar Ermekqali, многие не обратили внимание на тот факт, что видео Абдрахимова из Лондона и его слова, адресованные арысцам, в основном подверглись критике со стороны жителей Алматы, Нур-Султана и других городов, в то время как сами жители Шымкента прощаются с ним нехотя — Я могу говорить об этом как житель Шымкента, как человек из народа. Многие высказывают мнение, что акима должен избирать народ. Если Габидулла примет участие в выборах, шымкентцы в обязательном порядке выберут его.

Активистка Бэлла ОРЫНБЕТОВА, один из инициаторов создания республиканского движения «Республика» — Его «привет из Лондона» — свидетельство того, насколько далеки сегодняшние акимы от простого народа, он показал сформировавшийся в обществе образ института акимов. Маслихат города единогласно поддержал кандидатуру нового акима, и если через месяц представят другого человека — единогласно поддержат и его. Мы видим, что акимов, получивших выговоры, спустя какое-то время назначают на другой ответственный пост. Тут удивляться нечему.

Она убеждена, что причислять увольнение Абдрахимова к «победе соцсетей» рано — «Высокой должности необходимо добиваться на справедливых выборах, доказывая делами свою преданность и честность. Однако ни Габидулла Абдрахимов, ни назначенный вместо него аким не прошли через эти испытания».

«Instagram преткновения: как Габидулла Абдрахимов вёл свою страницу в соцсети, за которую его уволили» — АБДРАХИМОВ — один из немногих казахстанских чиновников, который вёл свой профиль в Instagram лично, делился моментами рабочих будней, освещал значимые новости Шымкента, высказывался о тех или иных событиях в стране, поздравлял с профессиональными праздниками, активно отвечал на комментарии под своими постами и иногда просто рассуждал о жизни. Вести свой аккаунт градоначальник начал 2 апреля 2019. За 4 месяца экс-аким набрал 192 тыс. подписчиков — это больше, чем у акима Алматы Бакытжана Сагинтаева (105 тыс. подписчиков) и акима Астаны Алтая Кульгинова (65 тыс.), вместе взятых.

По популярности в Instagram среди казахстанских чиновников Абдрахимов уступает только президенту Казахстана, у которого 529 тыс. подписчиков.

Forbes.kz составил подборку наиболее популярных и интересных постов экс-главы Шымкента и его комментариев.

Самое большое количество лайков и комментариев набрал пост Абдрахимова, который он опубликовал в день увольнения, 30 июля. Пост получил 60 тыс. лайков и 11 тыс. комментариев. Пользователи активно благодарят экс-акима, подбадривают его и пишут слова поддержки.

«Габидулла Абдрахимов «исчерпал кредит доверия» за год. Вспоминаем самые громкие события» — 44-летний выпускник «Болашака» Габидулла АБДРАХИМОВ неожиданно остался без работы. Хотя эксперты предполагали, что после «привета из Лондона» аким Шымкента может быть отстранён от должности.

Почему видео экс-акима Шымкента, гуляющего по лондонским улицам, вызвало резонанс в казнете, и как история четырёхлетней давности подпортила репутацию госслужащего – в материале informburo.kz.

Габидулла Абдрахимов – яркий политик, любимчик публики, известный резкими высказываниями, которые часто тиражировали журналисты.

Акимом Шымкента он был дважды – с августа 2015 года по октябрь 2017-го и с июня 2018 года по 30 июля 2019-го. В промежутке работал секретарём партии Nur Otan.

После его первого ухода известная блогер из Шымкента Диана ИДРИС сочинила песню «Как дела, Габидулла», где есть такие слова как «чиновник сладких наших грёз».

Второй раз Габидуллу Абдрахимова назначили возглавлять Шымкент после того, как городу присвоили статус республиканского значения. С тех прошло чуть больше года.

Денис КРИВОШЕЕВ – «Отставка Абдрахимова и конец эпохи демонстративного потребления казахстанской элиты» — История «падения» Габидуллы АБДРАХИМОВА началась несколько раньше, чем вызвавшие волну возмущения «лондонские заметки». Обструкция социальных сетей, имевшая вполне себе срежиссированный вид, не столь важный сигнал для Акорды, как его недавний явный провал в Шымкенте, когда весь лоск чиновника слетел под напором арысцев. Тогда в разговоре с протестующими Абдрахимов очевидно «поплыл» и начал говорить неподобающие для чиновников высокого ранга вещи. В конце концов, он крайне бледно выглядел на фоне своих старших коллег – акима Туркестанской области Умирзака ШУКЕЕВА и министра труда и соцзащиты Бердибека САПАРБАЕВА, которые умело купировали протестные настроения толпы, давая четкие и главное выполнимые посылы и обещания. Толпа отступила, и протест был рассеян на «личные истории», с которыми можно было эффективно работать. Таким образом, старшие товарищи «добыли лепешки», а Габидулла, как Мария-Антуанетта, предлагал арысцам «есть пирожные». Уже тогда стало очевидно, какое кадровое решение будет принято по Абдрахимову, пусть и с традиционной отсрочкой. Власть никогда не принимает решение поспешно, дожидаясь момента, когда чиновник сам спровоцирует волну персонализированного негатива в свой адрес, и только после этого выталкивает проштрафившегося из обоймы.

Очевидно, что Абдрахимова отправили в отставку в назидание другим. Потеря доверия власти означает выпадение из обоймы и вполне возможно, что скоро мы узнаем, что экс-аким тоже «проснулся» и мечтает о переменах. Габидулла Абдрахимов во многом является символом программы «Болашак». Нужно помнить, что многих нынешних «киндер-сюрпризы» на вершины властного Олимпа вознесла предыдущая волна рекрутинга во власть.

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