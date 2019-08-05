Цена на нефть может упасть на $30, если Китай будет закупать иранскую нефть – банк США

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Алматы. 5 августа. КазТАГ – Цена на нефть может упасть на $30, если Китай будет закупать иранскую нефть, сообщает телеканал CNBC.

«По данным инвестиционного банка Merrill Lynch, подразделения Bank of America, цены на сырую нефть могут упасть на $30/барр, если Китай решит покупать иранскую сырую нефть в ответ на последние санкции, введенные США», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, Merrill Lynch не изменил свой прогноз цен на нефть на 2020 год.

«Несмотря на то, что мы сохраняем наш прогноз Brent на следующий год на уровне $60/барр, мы признаем, что решение Китая возобновить закупки иранской нефти может привести к падению цен на нефть», — говорится в отчете BofA Merrill Lynch Global Research.

При этом поясняется, что министерство торговли Китая пригрозило контрмерами после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 10% пошлины на китайские товары на $300 млрд, что обескуражило рынки нефти и привело к максимальному за последние четыре года падению цены на нефть – на 8%.

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«Аналитики предупреждают, что «волатильность нефти снова возрастет», поскольку рынки ждут ответа Китая на последнюю тарифную угрозу США, которая может включать покупку иранской нефти», — отмечается в публикации.

Согласно данным S&P Global Platts, поставки иранской нефти в июне упали ниже 550 тыс. барр/сутки с 875 тыс. барр/сутки в мае и около 2,5 млн барр/сутки в июне 2018 года. По данным S&P, примерно половина иранского экспорта была отправлена в Китай в июне и июле.

По мнению директора по исследованию товаров в Emirates NBD Эдварда Белла, если Трамп сохранит свою жесткую позицию в отношении Китая, это вызовет достаточно большие сложности на нефтяном рынке.

«Такое ухудшение объемов мировой торговли, которое мы наблюдали в этом году, математически ведет к снижению спроса на сырую нефть. Если он произойдет до конца 2019 года или, возможно, даже до 2020 года, когда подойдет время президентских выборов в США, когда Трамп, вероятно, захочет сохранить свою жесткую позицию по отношению к Китаю, что может стать очень трудным барьером для спроса на нефть, который трудно будет преодолеть».

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