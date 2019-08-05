Погода без осадков и сильная жара в ближайшие три дня сохранится лишь на юге и юго-востоке РК

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Погода без осадков и сильная жара в ближайшие три дня сохранится лишь на юге и юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, шквал, возможен град. Лишь на юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков и сильная жара до +35+42», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 6-8 августа.

Как пояснили синоптики, с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана 6 августа на большей части республики за исключением западных и северо-западных регионов ожидается сильная жара, затем с притоком прохладных воздушных масс с районов Мурманска на северо-западе, севере и центре страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до +20+25, местами +30.