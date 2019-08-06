Восстание ягнят

ОМОН растерзал мирное шествие в центре Москвы. Эксперты комментируют: «Так закаляли сталь. Главные события впереди»

Винтили всех. Наверное, вы тоже видели эти кадры с Пушкинской и Трубной: колонны автозаков, шеренги «космонавтов» с дубинками. Вот ОМОНовцы валят на асфальт хипстера и лупят дубинками по ногам. По коротким штанишкам и по розовым кедам. Хипстер орёт: «Отпустите меня! Я просто гулял!». И много, много других картинок того же рода.

Новопушкинский сквер. Фото: Анна Артемьева /«Новая»

Это была вторая часть Марлезонского балета с непонятными, загадочными режиссёрами. Первая проходила 27 июля. Началась она с довольно крупного, в 15-20 тысяч участников, санкционированного митинга против нечестных выборов в Московскую городскую думу. А затем протестанты двинулись то ли на прогулку, то ли московскую мэрию штурмовать. Они прорывали оцепление. Казалось, ещё чуть чуть – и толпа с нарастающим рёвом пойдёт «брать Зимний». Но обошлось.

На следующую субботу был намечен новый митинг. Ожидалось, что придёт в полтора-два раза больше народу. Или даже в три. Организаторов предупредили в мэрии и в полиции: «Хотите митинговать – митингуйте по закону. Вот вам площадь Сахарова. Это самый центр. А не захотите по закону – не обижайтесь».

Организаторы сказали в ответ, что Конституция главнее вашего полицейского закона. В ней написано, что граждане имеют право собираться где хотят – мирно и без оружия.

Московские начальники ответили, что про «где хотят» в Конституции ничего нет.

В общем, не договорились.

И вот в первую дождливую субботу августа стороны проверили друг друга на «слабо». Полиция проверку прошла. Она действовала уверенно и жестоко. Протестанты – нет, не прошли. Чьи-то ожидания насчёт парижского сценария, насчёт запруженных восставшим народом улиц и площадей, фронтальной, стенка не стенку и кость в кость, битвы с полицией категорически не сбылись. Во-первых, явилось в десять раз меньше протестантов, чем неделей раньше. Во-вторых, настроены они были совсем не воинственно. Выглядели не сотрясателями режима, а зайчиками. Или ягнятами на заклание.

Что вообще это было? С самого начала? Кто захотел устроить грандиозный кипеш вокруг никому не нужных выборов в Мосгордуму? Есть версия, что никто. Само получилось. Просто выросло новое поколение москвичей. Эти ребята ничего не знают и не хотят знать про то, как одурачили их родителей с демократией в начале 90-х. Или говорят – «ну и что? В тот раз не вышло, значит никогда не выйдет? Надо терпеть всех этих жуликов и воров»? Но я не верю в такие самоигральные сценарии.

Что будет дальше? Мнения самые разные. Наиболее простой прогноз (и при этом совсем не обязательно неправильный) – «ничего не будет». Какие-то люди, какие-то силы попробовали российскую власть на прочность. Немножко её покачали с боку на бок. Власть даже не шелохнулась. Ну вот и ладушки. Пусть стоит. С ней нам всё понятно. А что там за люди, что за силы пытаются расшатать нашу стабильность – американцы? Одна из кремлёвских башен? Собянина гасят, мол, больно много силы забрал? – шут их разберёт. Угомонились, и хорошо. Едем прямо.

Другие прогнозы не так просты и оптимистичны. Например, ветеран московских уличных боёв первой половины 90-х, бывший народный депутат Илья Константинов считает, что жестокие полицейские меры мощно работают против путинской стабильности и державности:

«Трудно переоценить то, что сейчас делают российские (особенно московские) власти для реабилитации либеральной идеи. Ведь к концу 90-ых слово «либерал» в России, казалось, окончательно превратилось в ругательство. Оно ассоциировалось с расстрелом парламента, криминальной приватизацией, безумными залоговыми аукционами, хроническими задержками зарплат и пенсий, а главное — воровством, воровством, воровством… Одним словом — сплошной чубайс. Либеральные партии и отдельные политики начали стремительно терять не только электорат, но и последние крохи уважения. И можно было смело прогнозировать приближение длительной Эры безлиберальной политики. Но, как выяснилось, для профессионалов из АП, отвечающих за внутреннюю политику, нет ничего невозможного. Не знаю, кому именно из аппаратчиков пришла в голову идея силового вытеснения немногочисленных либералов из российской политики…

Вокруг либеральных оппозиционеров медленно, но верно начал естественным образом возникать ореол жертв и страдальцев за правду. Ведь они — против власти! А власть — явно против народа. Выходит, они — за народ…

Что за этим последует? Не сразу, но через 10 -15лет, наверняка — второе пришествие либерализма на Руси. И помешать этому не смогут никакие рациональные соображения.

Поскольку выбор между палачом и жертвой морально безальтернативен. Жертва всегда права».

Есть и такое мнение, довольно распространённое: «режим» достал многих россиян чисто эстетически. Он вышел из моды. Он нудный и пафосный, почти как во времена позднего Брежнева. Бесконечный Гагарин и Великая Победа, весь этот гранит и эта бронза при всём к ним почтении надоели молодёжи. Тем более, что патриотическое начальство много ворует, много врёт и создало из себя и своих деток закрытую касту. Эти люди страшно далеки от народа. А вот Навальный, Яшин и Соболь (там уже и другие фамилии появились) – они молодые, весёлые и вроде бы понятные. Вроде бы «наши»… Но, правда, в конце 1980-х тоже взошли новые яркие имена – а потом эти славные люди либо сгинули без следа, либо принялись обслуживать первобытный «рынок» нигерийского типа, наступивший в России вместо обещанных демократических перемен и тёплого лампового капитализма как в Швеции.

Ещё один важный момент. Те прогрессивные блогеры, публицисты и политологи, которые топят сейчас за «Перемен!» и довольно серьёзно влияют на общественные настроения, совсем не обязательно американские шпионы. И даже не все они получают западные гранты. Но поездки за рубеж на стажировку, на очередной конгресс экспертов по Восточной Европе или на форум демократической прессы тоже обычно финансирует принимающая сторона. И это мелкое обстоятельство не может не подрихтовывать публичную позицию человека, желающего не пропустить следующую стажировку. Для надёжности, чтобы точно обойти конкурентов, прогрессивный автор должен засветиться в полицейском автозаке рядом с другими борцами за прогресс. В общем, «когда б вы знали, из какого сора». Или даже не из сора, а вследствие понятных бытовых обстоятельств.

И, тем не менее, главный вывод из последних московских событий такой: российский креативный класс в большинстве своём не готов становиться пушечным мясом и жертвенным агнцем протеста. А российская власть, даже эстетически обветшавшая, вовсе не собирается отступать и давать слабину. Как же «либералы через некоторое время придут к власти»? Это мне пока не понятно. Ну, разве что, московские хипстеры станут всё более массово выходить на несанкционированные прогулки в своих розовых кедах, ОМОН будет их, беззащитных, лупить, но другие россияне в это время примутся всё громче свистеть, улюлюкать и кричать – «сатрапы, палачи!», и, в конце концов, ОМОНу станет стыдно, он побросает дубинки, заплачет, уйдёт куда глаза глядят, и власть сама упадёт в руки либералов-хипстеров.

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