Названа планируемая сумма средств госбюджета РК на повышение зарплат бюджетникам в 2019 году

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Названа планируемая сумма средств государственного бюджета Казахстана на повышение зарплат бюджетникам в 2019 году, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе (в тыс. тенге – КазТАГ): 2019 – 224 403 272», — говорится в проекте бюджетной программы 070 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», представленном министерством труда и социальной защиты населения.

Ожидается, что повышение зарплат коснется 1 081 595 гражданских служащих и внештатных сотрудников. Самое большое число бюджетников, которым должны повысить зарплаты, проживает в Туркестанской (118 112), Алматинской (102 485) и Карагандинской (86 284) областях, самое меньшее – в Нур-Султане (39 701), Атырауской области (39 056) и Шымкенте (43 069).

«Цель: обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы целевых текущих трансфертов для своевременного финансирования расходов местных бюджетов на оплату труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств местного бюджета и работников казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов. Задачи: обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий низкой и средней квалификации в 2019 году – 100%», — говорится в описании к проекту программы.