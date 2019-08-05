Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Еще три медали выиграли казахстанские борцы на международном турнире в Польше, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«4 августа в Варшаве (Польша) завершился международный турнир по вольной борьбе памяти Вацлава Циолковского. Нуркожа Кайпанов завоевал серебряную медаль в завершающий день соревнований. В весовой категории до 70 кг в финальной схватке, казахстанский борец уступил представителю Турции Хайдару Явузу. Еще два казахстанца Саятбек Окасов и Даулет Ниязбеков, выступающие в весовой категории до 65 кг, завоевали бронзовые медали международного турнира», — сообщили в НОК в понедельник.

Ранее в весовой категории 97 кг казахстанский «вольник» Алишер Ергали завоевал золотую медаль соревнований. Нурислам Санаев (57 кг), Нургали Нургайпулы (92 кг) и Галымжан Усербаев (79 кг) добавили в актив Казахстана «серебро» турнира, а Ералы Абдрашев (92 кг) и Расул Калиев (61 кг) завоевали бронзовые медали.

«Таким образом, казахстанская команда по вольной борьбе завоевала девять медалей по итогам международного турнира в Польше», — заключили в комитете.