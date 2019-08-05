Алаколь – хромой лидер внутреннего туризма

Нужно срочно решать вопросы транспортной доступности и экологии

Внутренний туризм имеет качественно иную парадигму, нежели добыча природных ресурсов. Такие вещи государственной «поддержки» из категории «вынужденного вздоха» как девальвация тенге могут ему помочь лишь до определенного момента. Дальше требуются вещи инфраструктурного, законодательного, коммерческого, культурного и прочих планов. Пристальное внимание к экологии и правопорядку (в хорошем смысле слова) в курортной зоне – обязательные составляющие успеха.

В прошлом году озеро Алаколь установило рекорд по количеству посетивших его туристов – более миллиона человек (в 2017 году – 700 тысяч). Тем самым горько-соленое бессточное озеро превратилось в туристического лидера страны. Однако столь ценный природно-экономический ресурс пока не получил должного государственного внимания. История с прямым сливом в воды озера загрязненной воды из гостиницы «Qoqtem Grand Resorts» лишний раз подтверждает настойчивую необходимость держать властную руку на пульсе ситуации. Примечательно, что владельцем отеля, нарушающим экологию водоема, является Мурат Адильханов, депутат маслихата Алматы и член политсовета партии «Нур Отан».

По информации экологов, озеро Алаколь обладает достаточно высоким потенциалом к самоочищению и самовосстановлению. Но когда его начинают загрязнять в промышленных масштабах (многие туристические объекты в прибрежной зоне весьма крупные), то здесь уже никакой природный иммунитет не поможет.

Целебные и рекреационные свойства Алаколя известны давно. Главной проблемой его туристического освоения выступали сравнительная дороговизна отдыха и плохая транспортная доступность. Дело в том, что активная работа почти всех туристических объектов на водоеме ограничивается двумя месяцами основного сезона. А пансионаты и санатории нужно содержать и поддерживать в рабочем состоянии круглый год. Вместе с тем, после девальвации тенге 2015 года общая ситуация в Казахстане сделала Алаколь куда более доступным по цене, чем пляжи Турции и Таиланда. К тому же большинство местных центров отдыха по степени пафосности и дороговизны уступают своим коллегам в Боровом, благодаря чему имеют конкурентное преимущество на внутреннем рынке.

Фактически сегодня Алаколь по ценовому диапазону конкурирует в одной нише с пансионатами Иссык-Куля. Приток туристов на берега озера впечатляет, однако слабый государственный надзор за соблюдением экологических норм может запросто погубить природную жемчужину. Нынешний турпоток для Алаколя не является избыточным, но при условии, что его будут держать в рамках санитарно-гигиенических и экологических норм. В мире полно примеров, когда интересные с точки зрения ландшафта и отдыха на природе места погибли под давлением потока туристов. Мусор (особенно пластиковый) и отсутствие очистных сооружений, помноженные массовым прибытием отдыхающих, часто приводят к необратимым изменениям в экологии и природные системы перестают самовоспроизводиться.

С точки зрения экологии проблемы транспортной доступности Алаколя в настоящее время выглядят как спасение. Самым удобным транспортом в курортный сезон является железнодорожный чартер, хоть он и идет от Алматы 16 часов. Если не позаботиться о билетах заранее, то приобрести их в пик туристического спроса крайне сложно. Автомобильный маршрут от южной столицы до водоема съедает 9-10 часов. Если вы выдвигаетесь на личном автомобиле и даже на джипе, то убить «ходовку» в оба конца – плевое дело. На автобусе туристы погружены в многочасовой дискомфорт, ибо рытвины на дороге выступают в качестве главного аттракциона на всем протяжении пути. Областные власти регулярно отчитываются в том, какие внушительные суммы они осваивают на дорожное строительство в сторону Алаколя. Правда, на качестве собственно дорог это никак не отражается.

Часть туристов жалуется на то, что нечем заняться вне зон отдыха. Подобные жалобы появились именно тогда, когда счет отдыхающих на озере повалил на сотни тысяч. До этого все находили себе занятие по душе – купание, рыбалка, пикники, алкогольные и половые излишества, борьба с комарами… Теперь мы наблюдаем в чистом виде переход количественных изменений в качественные, ибо на Алаколе появился сегмент туристов, которым нужны интересные экскурсии и впечатления помимо водоема.

Чтобы нарастить дополнительные этажи туристического кластера, нужно в исправности держать фундамент. В случае Алаколя таким базовым элементом выступает экосистема озера. Вода должна оставаться чистой, плавающая в ней рыба (кстати, имеет промысловое значение) здоровой, птиц на берегах – изобилие. Строительство новых пансионатов и зон отдыха не должно носить бездумный характер. Если у Алаколя иссякнут возможности к самовосстановлению, то никакие инвестиции, а тем более долгосрочные, вернуть будет невозможно.

Вряд ли врачи местной СЭС (санэпидемстанции) в состоянии тягаться с владельцами гостиниц – членами политсовета «Нур Отан». Медикам и всем уполномоченным структурам, следящим за мусором и экологической обстановкой, требуется мощная государственная «крыша». В идеале, нужно создать министерство туризма, которое будет координировать решение всех вопросов от виз и транспорта до медицины и правопорядка через структуры центрального правительства. В этом случае миллиарды тенге, поступающие в экономику Казахстана с помощью озера Алаколь, не закончатся так же неожиданно, как они резко стали в нее поступать после 2015 года.

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