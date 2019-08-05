После скандала, связанного с Эли Даудом, ситуация, в которой находятся казахстанские рабочие, еще больше ухудшилась

Казах по имени Даурен, работающий на компанию CCC, говорит: Публикуя эту неприличную фотографию, нам как бы говорили: «Эй, вы, тупые казахи. Мы заполучили ваши деньги, а теперь мы хотим поиметь ваших женщин»

Издание Gazeta.ru 19 июня опубликовало статью под названием «30 лет назад в Казахстане произошли антикавказские погромы».

В предисловии к ней говорится так: «19 июня 1989 года в Новом Узене Казахской ССР был введен комендантский час из-за разраставшегося межнационального конфликта. Использовав незначительный повод, местное население учинило резню кавказцев, которых властям в итоге пришлось эвакуировать. Данные о погибших в столкновениях до сих пор засекречены. Итогом событий явилось назначение Нурсултана Назарбаева первым секретарем ЦК КП Казахстана».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «21 июня на одной из площадей Нового Узеня состоялся митинг.

«Конечно, варварские действия некоторой части нашей молодежи я осуждаю, — признавался один из митингующих, ветеран войны Мухан Жалтесов. – Это не метод борьбы за справедливость. Но именно отсутствие ее побудило их на эту ничем не оправданную жестокость. Антикавказские настроения людей вызваны тем, что по городу ходят слухи: многие приехавшие из-за моря получают хорошие должности, вызывают в наш город своих родственников и прописывают их, давая взятки, «пробивают» им квартиры. Мы считаем, что они спекулируют на перебоях с едой, порой скупая на государственных складах продукты и взвинчивая потом на них цены. Поэтому мы и требуем мирного выселения всех прибывших с Кавказа с нашей земли. Кроме того, мы не доверяем нашим городским властям. Своими пустыми обещаниями, бездеятельностью они скомпрометировали себя».

Сайт французского государственного телеканала FRANCE 24 29 июля опубликовал материал под названием «Arab expats attacked in Kazakhstan after employee posts suggestive photo» — «Арабские эмигранты подверглись нападению в Казахстане после опубликования неприличного фото».

В предисловии к нему говорится так: «Сорок человек получили ранения в ходе драки между казахстанскими наемными работниками и рабочими из нескольких арабских стран, произошедшей 29 июня на нефтяном месторождении Тенгиз, на севере (вернее сказать: на северо-западе – авт.) Казахстана. Вспышка насилия была спровоцирована наводящим на мысль о чем-то непристойном фотоснимком ливанского мужчины и его казахской коллеги. Фотографии атак на арабских сотрудников быстро распространились по всему арабскому миру, и вызвали дипломатическую ссору между Казахстаном и рядом таких других стран, как Иордания и Ливан».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «Наша съемочная группа провела собственное расследование, общаясь с журналистами, арабскими экспатриантами и казахстанскими гражданами, которые работают на компанию CCC (Consolidated Contractors Company).

Многие из них говорили, что фотоснимок Дауда и порнографические видео явились лишь той искрой, от которой, образно говоря, загорелось пламя в формировавшейся в течение длительного времени атмосфере враждебности среди рабочих на Тенгизе.

26-летний мужчина-казах по имени Даурен работает на компанию CCC. Он говорит, что не участвовал в драках, но был их свидетелем.

«Видеокадры говорят сами за себя. Важно понимать причины разочарования казахстанских сотрудников. Им кажется, что CCC находится под контролем арабских экспатриантов [CCC, которая является одной из самых важных компаний на Ближнем Востоке, была основана ливанскими и палестинскими бизнесменами]. Они также считают, что эти арабские экспатрианты плохо относятся к казахам, — сказал он. – Но после всего этого скандала, связанного с Эли Даудом, ситуация, в которой находятся казахстанские рабочие, еще больше ухудшилась. Наши начальники сообщили нам, что любое такое незначительное нарушение, как опоздание или затрачивание слишком много времени на обед, приведет к тому, что мы окажемся уволены».

Даурен пояснил, что на фоне такой атмосферы появление фотоснимка Дауда и его коллеги вызвало эффект соли, попавшей на рану.

«Как я уже отмечал ранее, тем самым нам как бы говорили: «Эй, вы, тупые казахи. Мы заполучили ваши деньги, а теперь мы хотим поиметь ваших женщин», — сказал он».

События в Жанаозене и на Тенгизе отделяют ровно 30 лет и 10 дней. Причины, обусловившие их возникновение, представляются во многом схожими. Главные из них – это засилье пришлых людей над местным населением и утрата веры в способность властей урегулировать такой перекос. Получается, история повторяется. И сколько еще будет так продолжаться?!

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