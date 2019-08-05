Саудовская Аравия снизила сентябрьские цены на нефть для Азии и подняла для Европы

Алматы. 5 августа. КазТАГ – Саудовская Аравия снизила сентябрьские цены на нефть для всех покупателей в Азии и подняла для всех покупателей в Европе и Средиземноморском регионе, сообщает Bloomberg.

«Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, снизила цены на сентябрьские продажи всех видов нефти в Азию, одновременно подняв цены для покупателей в северо-западной Европе и Средиземноморском регионе», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что государственная компания Saudi Aramco снизила цены на нефть марки Arab Light для покупателей в Азии на 75 центов до $1,7 премии к стоимости за баррель. Цены на другие сорта для Азии, крупнейшего регионального рынка Aramco, снизились до премий к стоимости в диапазоне от $3,05/барр для марки Super Light до 65 центов для тяжелой нефти.

Как сообщается, Aramco не изменила цены на все сорта для покупателей в США относительно индекса Argus Sour Crude, оставив Light с премией в $2,85/барр.Что касается продаж в северо-западную Европу, компания повысила цены на легкую нефть на $2,65. Aramco повысила цены на все сорта для средиземноморских покупателей, подняв Light на $2,7.

«В июле Саудовская Аравия согласилась ограничить добычу еще на девять месяцев вместе со своими партнерами по ОПЕК+ (сделки по сокращению объемов добычи нефти между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и странами, не входящими в организацию – КазТАГ). Несмотря на это, королевство смогло экспортировать в Китай больше, чем когда-либо прежде, так как увеличение объемов в Азию было компенсировано снижением продаж в США, где рынок переполнен внутренними поставками», — отмечается в публикации.