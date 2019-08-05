Никакого юридического спора о разграничении дна и недр Каспия на секторы нет – Иран

Алматы. 5 августа. КазТАГ – По заявлению министерства иностранных дел Ирана, никакого юридического спора о разграничении дна и недр Каспийского моря на секторы нет, сообщает Иранское телеграфное агентство (ИрТАГ).

«Переговоры по правовому статусу Каспийского моря ограничены общим сотрудничеством прикаспийских стран, и никакого юридического спора о разграничении дна и недр Каспийского моря на секторы пока нет», — сказал представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Он отметил, что все пять прикаспийских стран пытались найти решение, которое требует очень тщательной технической и юридической работы.

«Предположения об изменении правового статуса Каспийского моря являются необоснованными. Сначала должны завершиться переговоры об установлении границ территориальных вод, потом, согласно этому, нужно подготовить пятистороннее соглашение. В конце процесса парламент должен ратифицировать этот документ. Но пока ни один из этих шагов еще не завершен», — заключил Мусави.

Напомним, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана главами прикаспийских государств 12 августа 2018 года.

В соответствии с Конвенцией, Каспийское море остается в общем пользовании Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам.