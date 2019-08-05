Стали известны результаты проб воды из Алаколя

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Специалисты провели исследования проб воды из озера Алаколь, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Как отмечается, лабораторный анализ проводился по 45 физико-химическим показателям качества воды, включая органические вещества и тяжелые металлы.

«По факту слива 1 августа 2019 года в озеро Алаколь мутной воды из трубы бассейна гостиницы «Коктем гранд», сотрудники филиал РГП «Казгидромет» по Алматинской области оперативно 1 августа 2019 года выехали на Алаколь и провели внеплановый отбор пробы воды на 5 точках озера», — говорится в сообщении.

Образцы брали в пяти местах, в том числе в пределах зоны отдыха.

«В пробах зафиксированы повышенные концентрации по хлоридам (в 3,8 раза), магнию (в 3,3 раза), минерализации (в 3,2 раза) и фторидам (в 3,6 раза)», — сообщили в РГП.

Напомним, ранее туристы сообщили, что в озеро Алаколь сливают канализационную воду. Очевидцы сняли видео на одном из пляжей озера. На кадрах видно, как из трубы прямо в воду льется жидкость.