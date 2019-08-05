В Иле-Алатауском нацпарке система безналичной оплаты не работает, плата за вход не снижена

Алматы. 5 августа. КазТАГ – За въезд в Иле-Алатауский национальный парк, по-прежнему, взимают Т452 наличными, сообщают корреспонденты КазТАГ.

19 июля 2019 после рабочего объезда предгорий Бакытжаном Сагинтаевым, акимат Алматы сообщил об автоматизированной системе оплаты за посещение Национального парка.

«Система обеспечивает стопроцентно безналичную оплату посещения парка, что исключит теневые сборы и сократит количество сотрудников на КПП. При этом система автоматизации КПП дает возможность онлайн оплаты посещения через мобильное приложение, в том числе, предварительное бронирование. Для туристов также предусмотрен турникет с функцией приема карт Оңай», — говорилось в сообщении.

1 августа отвечая на запрос МИА КазТАГ, генеральный директор РГУ «Иле-Алатауский Государственный Национальный природный парк» Д.Малгельдиев заверил, что для безналичной оплаты предусмотрены QIWI-терминал, приложение Kaspi, приложение Homebank и т.д.

Тем не менее, посетив Иле-Алатауский национальный парк, корреспонденты КазТАГ обнаружили, что ни один терминал не работает, а оплату по-прежнему взимают сотрудники КПП, не выдавая при этом никаких квитанций об оплате.

При этом оплата взимается в размере Т452 с человека. Однако, по словам сотрудников КПП, с лиц, работающих в находящихся в нацпарке кафе и ресторанов, они взимают Т250, для детей и пенсионеров предусмотрена 50% скидка и оплата составляет Т100, а для студентов предусмотрена скидка в 25%. Несмотря на заверения Д.Малгельиева, что оплата взимается с физических лиц вне зависимости от способа передвижения, некоторые автомашины сотрудники КПП пропускали бесплатно, вне зависимости от количества находящихся там людей, пояснив это тем, что «это таксисты».

Взимание оплаты в размере Т452 подтвердил и Д.Малгельдиев.

«Согласно вышеуказанных тарифов, плата взимается с каждого человека за каждый день пребывания, в независимости от средств передвижения. Согласно ст. 589-592 Налогового Кодекса РК, плата за использование особо охраняемых природных территорий с каждого человека за каждый день пребывания составляет в размере 0,1 МРП (0,1 МРП в 2019 году — 252,5 тенге), также плата в размере 200 тенге с человека в день при пользовании посетителями природными комплексами Национального парка, а именно: по предоставлению туристских троп, маршрутов и бивачных полян, на основания утвержденных тарифов Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК», — говорится в ответе.

При этом еще 10 января 2019 года в целях недопущения нарушения прав граждан протестом Специализированного природоохранного прокурора Алматы приказ, на который ссылается Д.Мальгельдиев был отменен, а стоимость пребывания на территории Национального парка снижена с 452 до 252 тенге.