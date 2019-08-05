Величина прожиточного минимума в июле по сравнению с июнем снизилась в Казахстане

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в июле 2019 года составила Т29 618, сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики.

ВПМ в июне составила Т29 872.

Таким образом, величина прожиточного минимума в июле, по сравнению с июнем, сократилась на 0,9%.

По сравнению с декабрем 2018 года величина прожиточного минимума в июле увеличилась на 12%.

«ВПМ в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в июле 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 12%», — говорится в сообщении МНЭ.

Согласно статданным, в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 19,9%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14,8%, фруктов и овощей – 10,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,4%, сахара, чая и специй – 2%.