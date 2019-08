«В Казахстане заговорили о досрочных парламентских выборах». «Почему подогревается радиофобия в Казахстане?». «Карманные националисты и профессиональные русофобы попали в «Национальный совет общественного доверия»

Сетевой Казахстан 5 августа 2019г.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «В Казахстане заговорили о досрочных парламентских выборах. Как оживить партийное поле страны?» — Те объединения, которые в Казахстане называются партиями, таковыми на самом деле не являются. Партии могут существовать только в том обществе, где есть чёткая социальная стратификация. У нас же партийные организации долгое время искусственно создавались как по шкале политической ориентации, так и посредством подгонки под них конкретных электоральных групп. Поэтому первым шагом в сторону изменения партийной системы Казахстана является не перезагрузка Nur Otan, а появление нового поколения партийных игроков, что возможно в первую очередь на основе законодательных изменений. Например, законодательное требование наличия у каждой партии 40 000 членов в стране с относительно небольшим населением, а также партийных филиалов во всех регионах страны и городах республиканского значения явно является искусственным ограничением с точки зрения формирования многопартийного конкурентного поля. Эти ограничения необходимо убрать, снизив планку по количеству членов партии и наличия ее филиалов по всей стране.

«Елена Бахмутова: Восстановим доверие к банкам и будем заниматься каждый своим делом» — Председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана и руководитель одного из БВУ раскрыли все подробности начавшейся проверки активов банков — В частности, одним из факторов является то, что с 1 января 2018 года вступил в действие стандарт международной финансовой отчётности номер 9, и впервые в 2019-м банки опубликовали отчётность с учётом этого стандарта. И сейчас достаточно логично провести и независимую оценку качества активов. Я думаю, что это разовая проверка, в дальнейшем доверие должно быть восстановлено и все должны заниматься своим делом: банки – бизнесом, регулятор – надзором.

IA — CENTR . RU . Никита МЕНДКОВИЧ – «Почему подогревается радиофобия в Казахстане?» — Вопрос о строительстве атомной электростанции в Казахстане является предметом широкой общественной дискуссии. Как ни странно, вместо обычного интереса к привлечению высокотехнологичных инвесторов в республику, проект вызвал отторжения у части публичных лиц в Казахстане. Борьбу против АЭС включили в программу такие движения как «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан») и «Республика». Также к агиткампании против строительства АЭС подключились некоторые казахстанские НПО и СМИ. Между тем, за кампанией против АЭС стоят банальные бизнес-интересы и борьба за рынок ядерных технологий. Учитывая трамповский курс в США на возрождение собственной промышленности, борьба идет за каждый проект, на участие в котором претендует «Росатом». Его пытаются либо перехватить, либо сорвать. Аналогичную кампания Вашингтон уже пытался развернуть в Узбекистане, где идет подготовку к строительству АЭС, но потерпел неудачу из-за отсутствия в республике развитой сети НПО, зависимых от своего финансирования.

365 INFO . KZ . «Схватка бульдогов под ковром — эксперт о кадровых перестановках» — В Казахстане продолжаются кадровые ротации — Касым-Жомарт ТОКАЕВ усиливает собственную администрацию. Эксперты отмечают, что новой формулой власти становится прозрачность решений и готовность к пояснению их логики. Аналитик Данияр КУМПЕКОВ отмечает, что Касым-Жомарт Токаев удачно «компилирует» состав своей команды — «В новых назначениях прослеживается определенная закономерность. Молодые кадры дополняют политические «аксакалы», которые смогут помочь. К примеру, под «знамена» президент призвал Маулена Ашимбаева и Аиду Балаеву — им не занимать опыта. С другой стороны, государственная молодежь. Они могут добавить креатива и скорости в реализации стратегических планов».

CAMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА («в миру» Женис ДАРМЕНОВ) – «Мухтару Тайжану, Мурату Абенову и прочим «обиженным»» — 30 июля на нашем сайте была опубликована статья «НСОД: кого в нем больше – популистов или аналитиков?». В ней автор этих строк нарисовал штрихи к портретам некоторых так называемых «лидеров общественного мнения», включенных в состав Национального совета общественного доверия. Но, щадя их самолюбие, не стал упоминать фамилии (и даже инициалы) этих людей, а также занимаемые ими должности. Однако кое-кого публикация, видимо, сильно задела. Коллеги сообщили мне, что Мухтар ТАЙЖАН на своей странице в «Фейсбуке» разместил от имени соратника по национал-патриотическому лагерю пост, в котором я удостоен чести быть вызванным на словесный «баттл».

EHONEWS . KZ . «Карманные националисты и профессиональные русофобы попали в «Национальный совет общественного доверия»» — То, что прозападная националистическая тусовка после роспуска движения «Жана Казахстан» никуда не делась, свидетельствуют последние события, когда видные деятели вдруг всплыли в «Национальном совете общественного доверия». Казахстанская политическая действительность всегда была контрастной и показывала, что одних, реальных оппозиционеров и профсоюзных деятелей, власть способна сразу посадить на длительные сроки в тюрьмы, а других, своих карманных национал-патриотов, русофобов и западников, наоборот включить в состав марионеточных органов, выдвигать вперед, создавая из них образ конструктивных «оппозиционеров». Этот принцип премирования своих придворных «общественников» был применен и при формировании так называемого «Национального совета общественного доверия» (НСОД), когда в его составе из числа бывших и нынешних чиновников вдруг оказались деятели распущенного националистического движения «Жана Казахстан» Айдос САРЫМ и Расул ЖУМАЛЫ, а также известный своей антироссийской деятельностью Мухтар ТАЙЖАН.

CARAVAN . KZ . ««Важно не то, на чем сидит попа чиновника, а как она работает» — эксперты о запрете импортной продукции для госслужащих» — Не так давно в СМИ появилась информация, что казахстанским чиновникам могут запретить покупать импортную мебель, одежду и даже постельное белье. Проект соответствующего постановления сейчас находится на публичном обсуждении на сайте НПА. В пояснительной записке к проекту постановления правительства «Об установлении изъятия из национального режима» отмечается, что разработчиком является министерство индустрии и инфраструктурного развития. Данияр АШИМБАЕВ – И если заставить их покупать казахстанскую продукцию, то это только повысит уровень наших предприятий. Экономический смысл в этих мерах есть. Если планы будет перестроены на долгосрочное сотрудничество и закупки будут делать строго у отечественных производителей, то это будет плюс для всех, а качество пусть выколачивают необходимое потребителю.

«Зачем тратить миллиарды на офис “Байтерека”, если он не важен для группы?» — Национальный управляющий холдинг “Байтерек” необходимо реформировать. В своем нынешнем виде он, скорее, мешает своей группе компаний, как и всей экономике страны. Так считает экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ, давший эксклюзивное интервью — Первая проблема – вместо того, чтобы помогать, “Байтерек” мешает рынку. Правительство дает ему большие деньги фактически без процентов. Имея ресурсы, холдинг напрямую конкурирует с банками и фондовым рынком. Все заемщики и эмитенты ценных бумаг считают рыночные ставки несправедливыми и пытаются выбить дешевое госфинансирование, что негативно сказывается на работе банков и фондового рынка. Это также создает среду для коррупции. Мы все помним, за что посадили одного из глав холдинга. Как раз именно за то, чтобы за взятку кто-то смог получить дешевые деньги. Также государственное кредитование заставляет расширять контрольный аппарат, который ничего не производит и не несет выгоды экономике.

«Военные бомжи уполномочены заявить» — В Алматы со всех гарнизонов республики съехались сотни бесквартирных военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил. У людей накипело, и они считают нужным довести до властей страны свои требования, на которые, как они сами считают, имеют полное право, отдав службе в армии лучшие годы своей жизни. Ветераны едины в одном: они требуют возвращения компенсации за жилье. По словам всех выступавших, ранее тем, кто выходил на пенсию, предоставляли компенсацию за непредоставленное жилье. Однако с 2015 года такой компенсации не производят. Почему и на каком основании прекращена выплата компенсаций, до настоящего дня внятного ответа не получено. Помимо денежной компенсации ветераны ставят вопрос о том, что предоставляемое им жилье находится в аварийных домах и не подлежит эксплуатации. При этом многих снимают с прописки и даже не объясняют, на каком основании. В результате люди становятся бомжами.

TENGRINEWS . KZ . «Кто есть кто в акимате Алматы» — Этим летом в акимате Алматы прошел ряд значимых назначений. Пришел не только новый аким — поменялись руководители различных структур и управлений. Tengrinews рассказывает, какие последние кадровые изменения произошли в акимате мегаполиса и кто есть кто в администрации города. 28 июня на пост акима Алматы был назначен Бакытжан САГИНТАЕВ. Его предшественник Бауыржан БАЙБЕК после четырех лет на посту градоначальника стал первым заместителем председателя партии «Нур Отан». Ранее Сагинтаев занимал должности премьер-министра Казахстана, государственного секретаря, министра экономического развития и акима Павлодарской области. Перед новым назначением возглавлял Администрацию Президента.

MATRITCA . KZ . Марат РАИМХАНОВ, независимый консультант по PR и корпоративным коммуникациям – «Я – мужчина, и я за женщин» — Я обращаюсь к мужчинам — давайте сделаем так, чтобы наш голос тоже был услышан. Давайте расскажем, что мы на стороне жертв насилия, что ратуем за ужесточение наказания, за перевод изнасилования в разряд тяжких преступлений, что мы за отмену примирения с насильниками. Более того, мы поддерживаем превентивные меры, вплоть до внедрения женских купе и вагонов в поездах. Но можно начать с малого – осознать, что мы живем в обществе, где мужчины, причем зачастую не самые лучшие, занимают доминирующее и привилегированное положение.

AZATTYQ . ORG . ««Не допустить успеха этой затеи». Серьезный разговор о сертификате Qaznet» — Интернет-сообщество продолжает с тревогой наблюдать за развитием ситуации вокруг так называемого «сертификата безопасности» Qaznet Trust Network, массово установить который призывали казахстанских интернет-пользователей. Специалисты заявляют, что создаваемый прецедент очень опасен для Интернета в целом и процесс необходимо прекратить.

KAPITAL . KZ . Константин ПАК, директор Центра по развитию финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) — «Почему защита персональных данных стала актуальной» — «Хакеры взломали американский банк Capital One и получили доступ к данным более 100 млн клиентов», «Facebook заплатил штраф в 5 млрд долларов», «Kazakhstan government is now intercepting all HTTPS traffic» – новости, прогремевшие в медиапространстве только за последнюю неделю. Если сделать выборку за год, окажется что мир практически каждый день обсуждает вопросы персональных данных. И не только обсуждает, а предпринимает серьезнейшие меры по их защите. Принятый в 2016 году в Европе GDPR (Общий регламент по защите данных) – важнейший труд и наиболее продвинутый в мире подход к вопросу. Что же такое персональные данные и почему их защита вдруг стала такой актуальной? Классическое определение гласит: «Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу».

«Как алматинский журналист переехал в Канаду и заговорил по-французски» — Артем МИУСОВ два года назад решил сменить страну и перебраться из бывшей столицы Казахстана в суровый климат пригорода Оттавы. О своем опыте он рассказал «Курсиву».

