Жителям Арыси начали раздавать банковские карточки для получения компенсации

Алматы. 5 августа. КазТАГ – По 100 тыс. тенге получат все зарегистрированные, сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

По данным акимата, уточненные свыше 55 тыс. человек эти средства получат, начиная с 12 августа. С сегодняшнего дня банковские карточки раздают в 17 секторах города Арысь и двух населенных пунктах. В Арыси работают 120 работников «Халык банка» из Кызылординской, Жамбылской областей и города Шымкента.

«За это время изготовлено 33 тысячи банковских карт. Такого, чтобы всего за один месяц собрать столько документов и изготовить 33 тысячи карт, не было за все время суверенитета страны. Готовые карты сейчас раздаются. Но деньги пока не перечислены, по 100 тысяч тенге жители начнут получать с 12 августа. Сейчас главная работа раздавать карточки. Деньги поступят тогда, когда у всех окажутся карточки. Больше всех получателей в 9 секторе, оттуда собрано 3 771 документ. Город разделили по улицам», – сказал заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев во вторник.

Он сообщил, что работают специальная комиссия и ответственные руководители для разъяснения населению волнующих их вопросов. Стало известно, что учащиеся, не попавшие в список, уточняются через школы.

Средства помощи можно получить из любого банкомата «Халык банка» по всей республике. Нельзя задействовать карточку в банкомат для убеждения в поступлении средств более трех раз, т.к. в последующие действия будет удерживаться банковская комиссия. Также у должников по решению суда карточки банком не обслуживаются автоматически. В таких случаях гражданин может оформить доверенность нотариально и получить средства через доверенное лицо. Те граждане, которые не оказались дома, средства могут получить в Арысском городском филиале «Халык банка». Из средств, поступивших в карточку, банковская комиссия не удерживается.

На сегодняшний день в Арыси установлено 12 банкоматов. Также планируется установить дополнительно 7-8 банкоматов.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Также в Арысь прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.