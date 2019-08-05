Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

Алматы. 5 августа. КазТАГ – В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу синоптиков, днем 6 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 6 августа ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Кызылординской области ожидаются ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем сильная жара 42°С. Вероятность шторма 90-95 %.

В Туркестанской области местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Днем 6-7 августа ожидается местами сильная жара 41-43 градуса. В Туркестане днем 6-7 августа ожидается сильная жара 41-43 градуса. Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20 м/с. Днем местами град. В Костанае днем 6 августа ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

6-8 августа в Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 36-41°С. В Таразе днем 6-8 августа ожидается сильная жара 38-40°С. Вероятность шторма 85-90 %.

Днем 7-8 августа в Алматинской области местами ожидается очень сильная жара до 42 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер юго-восточный, южный 15-20 м/с. Местами ожидается сильная жара 36 градусов.

В Нур-Султане днем 6 августа ожидается сильная жара 36 градусов. Вероятность шторма 90-95%.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. В Актау ночью 6 августа ожидаются пыльная буря, ветер северный, северо-западный, порывы 15-18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер западный 15-20 м/с. Ночью местами ожидается гроза. В Уральске днем 6 августа ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.