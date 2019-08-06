Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Более 3 тыс. паломников из Казахстана доставлены на Хадж в Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В текущем году 3200 казахстанских паломников были благополучно доставлены на Хадж 2019 года в Королевство Саудовская Аравия 13 рейсами авиакомпаний SCAT и Fly Nas. Рейсы были выполнены на воздушных судах типа Boeing 737, Boeing 767, Airbus 330. 5 августа 2019 года выполнены два крайних рейса по маршрутам Алматы–Джидда и Шымкент–Джидда авиакомпаний SCAT и Fly Nas по перевозке казахстанских паломников на Хадж 2019 года», — сообщили в КГА во вторник.

В ведомстве уточнили, что рейсы по обратной доставке казахстанских паломников в Казахстан планируется к выполнению с 17 по 23 августа вышеуказанными авиакомпаниями.

«В общей сложности будет выполнено 13 рейсов по обратной перевозке казахстанских паломников в Казахстан. Необходимо отметить, что КГА ежегодно ведет сопровождение данного процесса и обеспечивает своевременную отправку казахстанских паломников в Саудовскую Аравию», — добавили в комитете.

Отметим, что сезон большого паломничества (Хадж) в 2019 году приходится на период с 9 по 13 августа, а на 11 августа приходится праздник Курбан-айт.