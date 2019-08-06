Газета Le Journal du dimanche опубликовала статью журналистки Гаранс Ле Кэн под названием «Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences-Po : «Tant que Poutine sera au pouvoir, rien ne changera» — «Николя Танзер, преподаватель Science-Po (Института изучения политики): «Пока Путин остается у власти, ничего не изменится».
Владимир ПУТИН. (Фото: globallookpress.com)
В предисловии к ней говорится так: «Перед встречей Путина и Макрона, которая (вскоре) должна состояться в форте Брегансон (где располагается резиденция президента Французской Республики), Николя Танзер, специалист по стратегическим вопросам, предостерегает от соблазна поисков компромиссных решений во взаимоотношениях с Россией. По его мнению, Франция и ее европейские союзники должны придерживаться твердой позиции и подвергать суровому осуждению нарушения прав человека и даже применять в этой связи меры наказания».
Далее уже в самой статье излагается следующее: «Николя Танзер, преподаватель Science-Po (Института изучения политики) и специалист по международным и стратегическим вопросам, комментирует акции протестного движения в России и прокатившуюся вслед за ними волну арестов. По его словам, «действия российского президента в Сирии, на Украине, в Грузии и на национальном уровне неприемлемы».
Этот высокопоставленный функционер полагает, что после прохождения назначенной на 19 августа встречи президента Макрона и Владимира Путина в форте Брегансон вряд ли будут сделаны какие-то серьезные заявления. А если такое все же случится, это будет означать, что Франция пошла на уступки криминальному режиму».
Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Находящийся в Париже Sciences Po или Institut d’Études Politiques de Paris (Институт изучения политики) — это кузница политической и дипломатической элиты Франции. Среди тех, кто там учился или преподавал, числятся двадцать восемь глав государств и правительств, в частности четыре французских президента (Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Франсуа Олланд и Эмманюэль Макрон), тринадцать французских премьер-министров, двенадцать глав иностранных государств или правительств. То есть речь идет об очень авторитетном высшем учебном заведении. И мнение, высказанное экспертом, представляющим Sciences Po, вряд ли может быть просто проигнорировано руководством государства. Следовательно, оно наверняка будет принято им к сведению перед проведением французско-российских переговоров.
Между Французской Республикой и Российской Федерацией имеются серьезные расхождения по вопросам, относящимся к сфере международных отношений. В частности – по Косово, Сирии и Украине. Но, с другой стороны, у Франции и России — с учетом непростые внешних условий — есть все основания для того, чтобы выражать удовлетворение тем, как же развиваются двусторонние торгово-экономические отношения. Владимир Путин, принимая весной этого года в Кремле группу топ-менеджеров крупнейших французских компаний, заявил так: «Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются неплохо: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 11%, достигнув $17 миллиардов. Объем французских капиталовложений составляет свыше $18 миллиардов в российскую экономику».
Согласно официальным российским данным, на рынке РФ работает свыше 600 французских фирм или предпринимательских структур с французским капиталом, французским участием. Представляющие Францию компании участвовали в прокладке трубопровода «Северный поток» и строительстве комплекса «Ямал СПГ», а сейчас участвуют в прокладке трубопровода «Северный поток-2» и строительстве комплекса «Арктик СПГ-2».
И вряд ли для официального Парижа было бы приемлемо введение, согласно рекомендации Николя Танзера, новых «мер наказания» по отношению к официальной Москве на фоне столь интенсивных французско-российских экономических взаимосвязей. Ибо в этом случае Франция, видимо, больше накажет себя саму, а не Россию. Ведь проекты вышеуказанного характера, если они сулят высокую прибыль или рентабельность, наверняка не останутся нереализованными. Поэтому в случае объявления Елисейским дворцом новой «холодной войны» Кремлю, в России, надо полагать, найдется замена французским компаниям.
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