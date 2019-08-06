Французский эксперт рекомендует Елисейскому дворцу объявить «холодную войну» Кремлю. Но вряд ли президент Макрон решится пойти на такой шаг. Почему?

Газета Le Journal du dimanche опубликовала статью журналистки Гаранс Ле Кэн под названием «Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences-Po : «Tant que Poutine sera au pouvoir, rien ne changera» — «Николя Танзер, преподаватель Science-Po (Института изучения политики): «Пока Путин остается у власти, ничего не изменится».

Владимир ПУТИН. (Фото: globallookpress.com)

В предисловии к ней говорится так: «Перед встречей Путина и Макрона, которая (вскоре) должна состояться в форте Брегансон (где располагается резиденция президента Французской Республики), Николя Танзер, специалист по стратегическим вопросам, предостерегает от соблазна поисков компромиссных решений во взаимоотношениях с Россией. По его мнению, Франция и ее европейские союзники должны придерживаться твердой позиции и подвергать суровому осуждению нарушения прав человека и даже применять в этой связи меры наказания».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Николя Танзер, преподаватель Science-Po (Института изучения политики) и специалист по международным и стратегическим вопросам, комментирует акции протестного движения в России и прокатившуюся вслед за ними волну арестов. По его словам, «действия российского президента в Сирии, на Украине, в Грузии и на национальном уровне неприемлемы».

Этот высокопоставленный функционер полагает, что после прохождения назначенной на 19 августа встречи президента Макрона и Владимира Путина в форте Брегансон вряд ли будут сделаны какие-то серьезные заявления. А если такое все же случится, это будет означать, что Франция пошла на уступки криминальному режиму».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Находящийся в Париже Sciences Po или Institut d’Études Politiques de Paris (Институт изучения политики) — это кузница политической и дипломатической элиты Франции. Среди тех, кто там учился или преподавал, числятся двадцать восемь глав государств и правительств, в частности четыре французских президента (Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Франсуа Олланд и Эмманюэль Макрон), тринадцать французских премьер-министров, двенадцать глав иностранных государств или правительств. То есть речь идет об очень авторитетном высшем учебном заведении. И мнение, высказанное экспертом, представляющим Sciences Po, вряд ли может быть просто проигнорировано руководством государства. Следовательно, оно наверняка будет принято им к сведению перед проведением французско-российских переговоров.

Между Французской Республикой и Российской Федерацией имеются серьезные расхождения по вопросам, относящимся к сфере международных отношений. В частности – по Косово, Сирии и Украине. Но, с другой стороны, у Франции и России — с учетом непростые внешних условий — есть все основания для того, чтобы выражать удовлетворение тем, как же развиваются двусторонние торгово-экономические отношения. Владимир Путин, принимая весной этого года в Кремле группу топ-менеджеров крупнейших французских компаний, заявил так: «Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются неплохо: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 11%, достигнув $17 миллиардов. Объем французских капиталовложений составляет свыше $18 миллиардов в российскую экономику».

Согласно официальным российским данным, на рынке РФ работает свыше 600 французских фирм или предпринимательских структур с французским капиталом, французским участием. Представляющие Францию компании участвовали в прокладке трубопровода «Северный поток» и строительстве комплекса «Ямал СПГ», а сейчас участвуют в прокладке трубопровода «Северный поток-2» и строительстве комплекса «Арктик СПГ-2».

И вряд ли для официального Парижа было бы приемлемо введение, согласно рекомендации Николя Танзера, новых «мер наказания» по отношению к официальной Москве на фоне столь интенсивных французско-российских экономических взаимосвязей. Ибо в этом случае Франция, видимо, больше накажет себя саму, а не Россию. Ведь проекты вышеуказанного характера, если они сулят высокую прибыль или рентабельность, наверняка не останутся нереализованными. Поэтому в случае объявления Елисейским дворцом новой «холодной войны» Кремлю, в России, надо полагать, найдется замена французским компаниям.

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