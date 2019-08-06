В положение о статкомитете миннацэкономики Казахстана хотят внести изменения

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – В положение о комитете по статистике министерства национальной экономики Казахстана хотят внести изменения, передает корреспондент агентства.

«В положении о комитете по статистике vинистерства национальной экономики Республики Казахстан (…) пункт 13 дополнить подпунктами 49) и 50) следующего содержания: «49) разработка и утверждение календарного плана по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан; 50) разработка, утверждение и согласование организационных планов по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан», — говорится в проекте приказа МНЭ во вторник.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 20 августа.

Напомним, 11 февраля в статкомитете МНЭ сообщили, что перепись населения Казахстана пройдет с 5 февраля по 5 марта 2020 года.

Предыдущая перепись населения была проведена десять лет назад в 2009 году и закончилась скандалом. Анар Мешимбаева, занимавшая тогда пост главы агентства по статистике, была обвинена в хищении бюджетных средств в размере Т700 млн, которые были выделены на перепись. Обвинения были предъявлены руководству агентства по статистике, хотя деньги были обналичены субподрядными компаниями уже после проведения переписи населения. В ноябре 2009 года Мешимбаева была объявлена в международный розыск. В сентябре 2013 года экстрадирована в Казахстан из России. 14 февраля 2014 года по решению Есильского районного суда приговорена к семи годам колонии общего режима с конфискацией имущества без права занимать должность на государственной службе пять лет. Также был удовлетворен иск агентства по статистике о возмещении ущерба в размере более Т500 млн. В 2015 году указом главы государства о помиловании срок отбывания наказания для Анар Мешимбаевой был сокращен на два года. Она вышла на свободу 5 февраля 2018 года.