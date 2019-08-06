Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за понедельник во вторник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах в среднем покупают по Т386,1, а продают по Т387,5.

В Алматы средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386,5, а продажи – Т388,1.

В Шымкенте $1 в пунктах обмена валют в среднем покупают по Т386,7, а продают по Т387,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т386,46.