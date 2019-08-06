Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в понедельник составила $1465,25.

Относительно утреннего фиксинга в понедельник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 7,8.

Стоимость унции золота в евро составила 1310,23 (+2,31), а в британских фунтах – 1203,85 (+3,93).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.