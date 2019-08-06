Министерская проверка началась в вузе Шымкента, где был выявлен наркопритон

Бишкек. 6 августа. КазТАГ – Министерство образования и науки РК начало проверку деятельности Регионального социально-инновационного университета в Шымкенте. Сообщает ведомство во вторник.

«В средствах массовых информации широко освещался факт выявления наркопритона на базе Регионального социально-инновационного университета, расположенного в городе Шымкент. По данному факту, 5 августа министерством образования и науки РК начата внеплановая проверка деятельности университета на предмет соответствия требованиям законодательства в системе образования», — говорится в сообщении МОН РК.

В состав проверяющей комиссии вошли эксперты комитета по контролю сферы образования и науки министерства и проектного офиса «АDAL BILIM». Основные направления проверки: уровень соблюдения государственного стандарта, уровень выполнения законодательных требований, регулирующих организацию и осуществление учебно-воспитательного процесса, уровень соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании.

«В целях информирования заинтересованных сторон со стороны министерства будет предоставлена полная информация по итогам проверки состояния учебно-воспитательного процесса в университете», — подчеркивает МОН.

Напомним, наркопритон в шымкентском вузе был обнаружен в июле т.г. в ходе спецоперации управления по противодействию наркопреступности. Было инициировано досудебное расследование по статье «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей» УК РК.

21 июля в МОН, комментируя ситуацию, заявили, что «данный вуз является частным учебным заведением», отметив, что «в вузе государственный образовательный заказ не размещен». При этом министерство образования и науки обещало провести проверку в вузе.

«Комитетом по контролю в сфере образования и науки будет проведена проверка в данном вузе, о результатах которой мы обязательно сообщим», — заверял советник министра образования и науки Ерболат Мухамеджан.