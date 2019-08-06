Представлено положение о новой разведструктуре в составе КНБ Казахстана

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Представлено положение о новой разведывательной структуре в составе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемые: положение о службе внешней разведки КНБ РК; изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента РК», — говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также, в соответствии с проектом, некоторые указы главы государства в этой связи могут утратить силу.

Еще два пункта проекта указа не названы и обозначены как «секретно» и «совершенно секретно».

Основными задачами службы внешней разведки названы:

1) обеспечение председателя совета безопасности, президента, парламента и Правительства, государственных органов и государственных организаций Республики Казахстан разведывательной информацией и аналитическими оценками, необходимыми для принятия решений в политической, финансово-экономической, военно-политической, научно-технической, гуманитарной, экологической и иных областях, затрагивающих национальные интересы Республики Казахстан;

2) участие в разработке и реализации государственной политики в области национальной безопасности Республики Казахстан;

3) содействие в реализации политики руководства государства в политической, военно-политической, финансово-экономической, научно-технической, гуманитарной, экологической и иных областях, затрагивающих национальные интересы Республики Казахстан;

4) добывание разведывательной информации и реализация мер, направленных на недопущение реального и потенциального ущерба национальным интересам и безопасности Республики Казахстан со стороны специальных служб и организаций иностранных государств, террористических и экстремистских организаций, преступных сообществ (преступных организаций), а также отдельных лиц;

5) обеспечение взаимодействия государственных органов и организаций Республики Казахстан в рамках разведывательного сообщества Республики Казахстан;

6) обеспечение безопасности загранучреждений Республики Казахстан, реализация мер по защите государственных секретов и противодействию техническим разведкам в загранучреждениях Республики Казахстан во взаимодействии с официальным представителем КНБ;

7) решение иных разведывательных задач в соответствии с законами Республики Казахстан и актами президента Республики Казахстан.

«Руководство службой внешней разведки осуществляется заместителем председателя КНБ – директором службы внешней разведки, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на службу внешней разведки задач и осуществление ею своих функций. Директор службы внешней разведки назначается на должность и освобождается от должности президентом Республики Казахстан по представлению председателя КНБ», — указано в документе.

Отметим, что немалая часть информации в документе содержит лишь порядковые номера с пометкой «секретно».

Проект указа президента вынесен на публичное обсуждение до 20 августа.

Напомним, 17 июня Токаев своим указом реорганизовал службу внешней разведки «Сырбар» путем ее присоединения к КНБ с формулировкой «в целях укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры специальных государственных органов». Тогда же глава государства поручил образовать ведомство КНБ – службу внешней разведки КНБ, а также представить на утверждение президенту РК проект положения о службе и принять иные меры по реализации подписанного указа.