Усть-Каменогорск. 6 августа. КазТАГ – Нашествие летучих мышей наблюдают в Усть-Каменогорске. Сообщает корреспондент КазТАГ во вторник.

Причиной увеличения численности летучих мышей в городе могла стать высокая температура воздуха, говорит профессор кафедры биологии ВКГУ им.С.Аманжолова Константин Прокопов.

«Действительно, в последнее время в Усть-Каменогорске стали замечать много летучих мышей, которые даже залетают в квартиры многоэтажных домов. Я думаю, повлияли погодные условия — высокая температура воздуха спровоцировала рост количества насекомых, а именно ими и питаются летучие мыши», — сказал профессор.

Прокопов поясняет, что опасности для человека летучие мыши не представляют, поэтому не следует их уничтожать.

«В окна квартир, скорее всего, залетают самые распространенные в нашем регионе виды летучих мышей – речные ночницы и рыжие вечерницы. Они безобидны, никогда не нападают. Правда, могут поранить или укусить, защищаясь», — поясняет Константин Прокопов.

Отметим, что скопление летучих мышей жители Усть-Каменогорска наблюдают в центре города, а также в районах Пристани, Стрелки и комбината шелковых тканей.