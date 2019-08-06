Спорткар для акима: Легковой автомобиль более чем за Т17 млн купил акимат СКО

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Легковой автомобиль более чем за Т17 млн купил акимат Северо-Казахстанской области (СКО), сообщает «Петропавловск.news».

«23 мая на сайте госзакупок появилось объявление №3381398-1 КГУ «Хозяйственное управление» КГУ «Аппарат акима СКО» о закупке трех автомобилей на общую сумму порядка Т40 млн: легковой автомобиль Е-класса за Т18 480 000; легковой автомобиль B-класса за Т15 560 00; легковой автомобиль С-класса за Т6 080 000. 30 мая начался прием заявок, а уже 24 июня 2019 года закупка признана состоявшейся по всем трем лотам. Победителем конкурса стало АО «Азия Авто», которое предложило «Хозяйственному управлению» аппарата акима области автомобили по цене Т17 033 500, Т14 345 000 и Т5 253 000», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что «таким образом Северо-Казахстанский областной акимат поддерживает отечественного производителя».

«На сайте одного из дилеров компании «Азия Авто» можно найти автомобиль Kia Stinger, стоимость которого в комплектации GT – Т17 910 000. Эта комплектация подразумевает натуральную кожу в салоне, аудиосистему с цветным дисплеем и шестью динамиками, проекционный дисплей на лобовое стекло, голосовое управление по Bluetooth. Этот же автомобиль в комплектации GT LIne стоит Т14 900 000. У него, правда, объем двигателя поменьше – всего 2000 см.куб. И нет сидений с отделкой премиальной кожей NAPPA, а в остальном столь же прекрасная машина», — отмечается в материале.

Издание добавляет, что количество закупаемых для госслужащих Северо-Казахстанской области служебных автомобилей «исчисляется десятками».

«Несколько автомобилей по Т3,9-4 млн для акимов сельских округов, несколько машин для ведомств, занимающихся охраной природы, несколько машин для областной больницы и районных больниц. Но нет ни одного легкового автомобиля, который стоил бы больше Т10 млн, кроме двух вышеуказанных», — подчеркивает издание.

Отдельно сообщается, что автомобили со сроком эксплуатации более 10 лет чиновники СКО «считают устаревшими и не используют».