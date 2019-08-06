Тамара Калеева: «Власть хотела бы превратить журналистов в лакеев» 06.08.2019 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 130 0 О доступе к информации – контролировать общество легче, чем госорганы Похожие материалы: Безнаказанность напавших на журналистов в Алматы будет подтверждением их связи с властями – Жовтис Нападение на журналистов в Алматы: Начато досудебное расследование Акимат Алматы заявил о необходимости безопасности работы журналистов Одна из нападавших на журналистов в Алматы представлялась сотрудницей акимата Лица напавших на журналистов на пресс-конференции по матерям в Алматы попали на видео