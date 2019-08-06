США стали третьим по величине экспортером сжиженного природного газа в мире

Алматы. 6 августа. КазТАГ – США стали третьим по величине экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в мире после Австралии и Катара, сообщает специализированный интернет-портал Seatrade Maritime.

«США сейчас стал третьим по величине экспортером СПГ в мире, производя в среднем 4,2 млрд куб.футов в сутки в период с января по май, обогнав Малайзию, с экспортом СПГ в 3,6 млрд куб.футов в сутки в течение того же периода времени. Австралия и Катар по-прежнему занимают первое и второе места», — говорится в сообщении во вторник.

При этом отмечается, что на азиатские страны по-прежнему приходится значительная доля экспорта СПГ из США, но с конца 2018 года поставки в Европу значительно выросли и составили почти 40% экспорта СПГ из США за первые пять месяцев 2019 года. В январе 2019 года экспорт СПГ в Европу фактически превысил количество СПГ, направляющегося в азиатские страны.

Как сообщается, причинами изменений в поставках являются относительно теплая зима в Азии, запуск АЭС в Японии, остановленных после аварии на реакторе Фукусима в 2011 году, и увеличение импорта газа в Европе из-за низких цен и инициатив по декарбонизации.

По информации издания, на цены на газ также влияет стоимость найма судов – транспортные расходы от побережья Мексиканского залива США до Европы и обратно оцениваются примерно на $1,5 за млн британских тепловых единиц (БТЕ) ниже, чем на азиатские рынки.

«В настоящее время чартеры стандартных судов на 155 000-160 000 кубометров оцениваются в $54 тыс. в день к востоку от Суэца и $57 тыс. в день к западу от Суэца», — отмечается в публикации.

По мнению экспертов, общий объем экспорта США составит в среднем 6,9 млрд куб.футов в сутки, то есть порядка 52 млн тонн СПГ в год в течение 2020 года.