Алматы. 6 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Минимальный размер уставного капитала обменного пункта должен быть Т100 млн, независимо от статуса города. Нацбанк РК ужесточает требования к обменным пунктам валюты по минимальному размеру уставного капитала.

«Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет 100 000 000 (сто миллионов) казахстанских тенге (далее – тенге) для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта)», — говорится в проекте постановления финрегулятора.

Ранее минимальный размер уставного капитала обменного пункта мог быть Т30 млн в столице и городах республиканского значения, Т20 млн в административном центре области или даже Т10 млн в ином населенном пункте, независимо от статуса города, населенного пункта.

Охрана и помещение обменного пункта отныне должны соответствовать требованиям, установленным для банков.

Нацбанк также предлагает ряд новых требований: наличие на банковских счетах обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте в размере не менее Т20 млн, режим работы обменного пункта — в пределах с 10.00 до 19.00.

Отметим, более раннее требование — по каждому обмену, сумма которого не должна превышать Т500 тыс., фиксируются данные удостоверения, ИИН, юридический адрес, сохраняется.