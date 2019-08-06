Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – Молодежный форум KAZENERGY «Молодежь и вызовы времени» пройдет в сентябре в Нур-Султане, сообщает пресс-служба казахстанской ассоциацииорганизаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY.

«23-24 сентября 2019 года в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK пройдет XI Молодежный форум KAZENERGY «Молодежь и вызовы времени». Идеи и подходы, которые будут озвучены на признанной диалоговой площадке нового поколения, разработаны с учетом проведенного опроса среди более 1000 студентов Казахстана, обучающихся в рамках одного из проектов образовательной программы KAZENERGY. Какие вызовы для себя определяет современная молодежь и как преодолеть их, мы узнаем и обсудим на нашем форуме», — сообщили в ассоциации во вторник.

Отмечается, что участники форума получат опыт, вдохновение от общения с экспертами и специалистами высокого профиля нефтегазовой и энергетической отраслей, обсудят перспективы образования, построения карьеры, лидерства.

«В рамках дискуссионной повестки Форума 24 сентября в формате face to face эксперты и участники форума ответят на ключевые вопросы: «Что такое качественное образование, где его можно получить, какие новые форматы получения квалификации предлагает рынок образовательных услуг?», «Какие навыки в век цифровых технологий являются наиболее важными для роста и развития личности?», «Как не потерять себя в мире больших данных, новых технологий и информационного бума?» — добавили в пресс-службе.

Традиционным становится проведение полуфинала и финала интеллектуального командного конкурса Student Energy Challenge, который реализуется в партнерстве с компанией «Шелл Казахстан» с 2017 года и пройдет в этом году 23 сентября.

«Помимо этого, повестка форума предусматривает специальную сессию, посвященную 110-летию заслуженного деятеля Казахстана, одного из основателей отечественной нефтяной промышленности Сафи Утебаева и 120-летию казахстанской нефти, в рамках которой в интерактивном формате пройдет викторина. По результатам викторины на сессии будут определены победители, которым будут вручены памятные призы от ассоциации», — говорится в сообщении.

С учетом знаменательных дат в этом году, объявленного Года молодежи в Казахстане и в целях мотивации молодых специалистов нефтегазовой и энергетической отраслей, состоится церемония награждения лучших молодых специалистов почетными грамотами и благодарственными письмами ассоциации KAZENERGY.

«Мероприятие состоится в рамках Kazakhstan Energy Week 2019 (KEW-2019) – главного мероприятия нефтегазового сектора страны, реализацию которого осуществляет ассоциация KAZENERGY при поддержке правительства Республики Казахстан. Площадка KEW-2019 объединяет отраслевые события для всестороннего обсуждения вопросов дальнейшего эффективного и стабильного развития ТЭК Казахстана и привлечения инвестиций в отрасль», — добавили в пресс-службе.

Ключевым событием Энергетической недели станет XII Евразийский форум KAZENERGY. Данное мероприятие, проводимое ассоциацией KAZENERGY с 2006 года, представляет собой главное международное событие энергетического сектора в Каспийском и Центрально-азиатском регионах. Ежегодно в форуме принимают участие свыше 2,5 тыс. делегатов из более чем 300 компаний, представляющих более 50 стран. Гостями форума на протяжении многих лет выступают влиятельные политические фигуры, признанные эксперты с мировым именем, что подчеркивает высокий авторитет мероприятия.

«Регистрация на XI Молодежный форум KAZENERGY «Молодежь и вызовы времени» и иные мероприятия программы – на сайте kazenergyforum.com. По всем вопросам просим обращаться по e-mail press@kazenergy.com и по телефонам +7 (7172) 790 181 и 790 173», — уточнили в ассоциации.