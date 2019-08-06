Казахстан уже сегодня превратился в сырьевой придаток стран Средней Азии

Петропавловск. 6 августа. КазТАГ – Казахстанские мукомолы вновь обеспокоены снижением экспорта муки в страны Центральной Азии, передает корреспондент агентства.

«На данный момент основной рынок сбыта муки для Казахстана – Афганистан. Основные конкуренты на рынке сбыта муки – импортеры казахстанской муки – Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, которые активно развивают собственную мукомольную промышленность из казахстанской пшеницы. Правительства этих стран выделяют силы и средства для развития импорта зерна, у них активно развивается собственное мукомолье. Экспорт казахстанского зерна растет, импорт муки (указанными странами – КазТАГ) падает», — рассказала на заседании регионального совета по экспорту финансовый директор ТОО «Тимирязевский мукомольный комбинат» Кунсулу Габдушева.

Она указала на то, что правительства этих стран применили государственные меры поддержки импорта зерна путем предоставления налоговых льгот и снижения тарифов на его транспортировку.

«Одновременно введены акцизы на ввоз муки и увеличена ввозная пошлина на макаронные изделия. Эти меры были призваны поддержать именно переработку зерна, а не экспорт муки, и эти затраты окупились. Этому в немалой степени способствует и политика нашей страны, считающей эти страны основным и приоритетным рынком экспорта зерна пшеницы», — пояснила она.

По словам Габдушевой, еще одной причиной плачевного положения дел на мукомольных предприятиях Казахстана стала высокая разница в транзитных и внутренних тарифах на транспортировку муки через территорию Узбекистана.

«Разница составляет порядка $22 на тонну. Это позволяет узбекской стороне перерабатывать казахстанское зерно и экспортировать получаемую муку на афганский рынок. Уже сегодня доля узбекской муки из казахстанского зерна на пограничном переходе Галаба–Хайратон доходит до 50% от общего объема поставляемой в Афганистан муки. Более того: идет устойчивый процесс инвестиций афганского бизнеса в развитие мельничных мощностей в Узбекистане, что неминуемо приведет к замене казахстанской муки на афганском рынке на муку узбекского производства из казахстанской муки. Казахстан уже сегодня превратился в сырьевой придаток стран Средней Азии, рассматривающих нашу страну исключительно как поставщика сырья для загрузки собственных мукомольных предприятий», — подчеркнула представитель отрасли.

Она также рассказала, что экспортерам не хватает вагонов для перевозки своей продукции.

«Вся произведенная продукции идет на экспорт, и мы испытываем большие трудности из-за хронической нехватки вагонов. К примеру, в сентябре 2018 года из заявленных 400 вагонов на месяц фактически было выделено 62, в октябре – из заявленных 380 – всего 70», – уточнила Габдушева.

Кроме того, по ее мнению, мукомолам, занимающимся экспортом муки, требуется государственная поддержка в виде субсидий на приобретение пшеницы, а также решение вопроса по возврату превышения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте товаров.

«В правилах системы управления рисками, действовавших до 2013 года, был подпункт 2 пункта 9, согласно которому в отношении поставщиков товара у плательщиков – производителей муки налоговый орган прекращал дальнейшее формирование аналитического отчета «Пирамида» по поставщикам. И это было справедливо. А в 2013 году этот пункт был исключен из правил СУ, что стало означать применение формирования аналитического отчета «Пирамида» у производителей муки и, как следствие, потерю значительной части суммы превышения НДС, предъявленной к возврату из-за построения «Пирамиды» до 8-10-го уровня. В результате так называемый неподтвержденный НДС по поставщикам до 8-10-гоуровня, не имеющий никакого отношения к коммерческому производителю, остается на лицевом счете экспортера, то есть у нас, без права его использовать вместо того, чтобы быть возвращенным нам. Таким образом из оборота денежных средств предприятий изымаются большие финансовые средства», — пояснила Габдушева.

Она также подчеркнула, что негативно на работе предприятия отразилась отмена дифференцированных тарифов на электроэнергию по зонам суток с 1 сентября 2017 года.

«Это привело к увеличению тарифа для нас в 3-3,3 раза, а в связи с этим – к резкому увеличению себестоимости мукомольной продукции. Этот факт повлек снижение получаемой прибыли и рентабельности, и неконкурентоспособность стоимости муки», — добавила спикер.

Габдушева внесла предложения, принятие которых, по ее мнению, может спасти отрасль от гибели: рассмотреть возможность ограничения вывоза зерна из РК путем установления квот, а также выдачи лицензий и пошлин, которые будут уплачены в бюджет страны покупателем при вывозе зерна из Казахстана; обратить внимание государственных органов на тарифы АО «КТЖ» и АО «КТЖ – Грузовые перевозки» на транспортировку мукомольной продукции и оказать содействие в их снижении, а также решить проблему по недостатку выгонов; оказывать поддержку мукомолам, занимающимся экспортом муки, в виде субсидий на приобретение пшеницы; обратить внимание на создание эффективной системы поддержки экспорта переработанной продукции, в частности, возможно изучение опыта Китая по дифференциации НДС при экспорте сырья и переработанной сельхозпродукции, то есть, пониженный коэффициент возврата НДС при экспорте сырья и полный возврат – при экспорте переработанной продукции, что позволит повысить привлекательность экспорта муки и снизить привлекательность экспорта зерна; выработать меры зеркального реагирования к странам, применяющим меры нетарифного ограничения в торговле с Казахстаном, – это Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан; для упрощения процедуры возврата НДС рассмотреть возможность отмены введенного в 2013 году построения налоговыми органами аналитического отчета «Пирамида» в отношении налогоплательщиков- производителей муки; рассмотреть вопрос создания альтернативных маршрутов перевозки муки из Афганистана, минуя Узбекистан; законодательно поддержать категорию пользователей дифференцированного ночного тарифа электроэнергии, предоставив им стимулы в виде льготных ночных тарифов; ужесточить контроль государственных органов за контрабандой дешевого российского зерна, «которое россияне, чтобы не платить транзитные платежи, отгружают из Казахстана в соседние страны».

Заместитель председателя правления внешнеторговой палаты Казахстана Нуралы Букейханов согласился со многими доводами спикера, отметив, что объемы экспорта муки все же растут: если в 2014 году Казахстан экспортировал 634 тыс. тонн, то в прошлом году – 1,418 млн тонн.

«Действительно, из общего объема 1,5 млн. тонн экспортировано в Афганистан. Это 61% об общего экспортированного объема и 35% от общего произведенного объема. Мы согласны, что есть дефицит подвижного состава, вопросы по возврату НДС. НПП «Атамекен», внешнеторговая палата эти инициативы поддерживают. Но вместе с тем мы уже создали торговый дом в Афганистане, который будет содействовать нашим экспортерам муки. Четыре предприятия уже заключили или прорабатывают контракты. Проработаны и альтернативные маршруты, которые в полтора-два раза дешевле узбекского – через Туркменистан. И возврат вагонов будет не 30 суток, а около недели. Мы готовы с вами работать», — заверил Букейханов представителей мукомольной отрасли.

В свою очередь, руководитель управления регионального развития экспорта департамента производства экспорта министерства торговли и интеграции Казахстана Дина Абдрахмет сообщила, что в министерстве сейчас готовится дорожная карта по продвижению экспортного сырья, в том числе рассмотрение вопроса о введении упрощенного порядка возврата суммы НДС при экспорте.

«Вопрос дифференцированного НДС будет решен в октябре-ноябре», — уверяет она.

Заместитель акима СКО Даурен Жандарбек признал, что «проблемы в отрасли существуют».

«Необходимо рассмотреть вопросы компенсации аренды подвижного состава и транспортных затрат – от производителя до покупателя. Железнодорожные тарифы со странами Центральной Азии не отрегулированы. В то же время в РФ на основании соглашения внутри России в отношении Казахстана применяются внутренние тарифы. И у экспортеров возникает вопрос: почему мы не может добиться такого с азиатскими странами? Все эти вопросы нужно проработать», — заключил Жандарбек.

Напомним, 19 июня депутаты мажилиса обратились к премьер-министру Аскару Мамину с запросом, в котором указали на то, что мукомольные предприятия Казахстана «в настоящее время постепенно утрачивают свои позиции на рынках Средней Азии, в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, где интенсивно развиваются собственные мукомольные предприятия, перерабатывая при этом казахстанское зерно». По мнению парламентариев, «ограничивая экспорт казахстанской муки, партнеры активно используют и меры государственной поддержки». Депутаты в качестве примера привели «увеличение ставок НДС, повышение акцизных налогов, завышение транспортных тарифов, в том числе на транзит продукции». Как отметили авторы запроса, «все эти, по сути, протекционистские меры» сделали казахстанских производителей «не конкурентоспособными». Они уточнили, что «доля объемов муки, направленной в Таджикистан, еще недавно составлявшая 20%, опустилась почти в 10 раз, около 2%», а в Узбекистане «потери поставок с 67% до 28%». Парламентарии призвали: предусмотреть действия так называемого зеркального характера к странам, применяющим нетарифные ограничения в торговых отношениях с Казахстаном; проработать вопросы логистики экспорта муки, с целью уменьшения издержек для предприятий; изучить и в случае необходимости перенять опыт зарубежных стран по поддержке экспорта мукомольной продукции.

3 августа МИА КазТАГ опубликовало ответ Мамина на запрос. В частности, премьер заявил, что «введение запрета на вывоз зерна не способствует развитию двусторонних торгово-экономических отношений, и может привести к переориентации зарубежных покупателей зерна на другие рынки». По его словам, «применяемые Узбекистаном и Таджикистаном меры регулирования ввоза муки и зерна соответствуют договорно-правовой базе, существующей между нашими странами». Как заверил глава кабмина, в случае нарушения Ташкентом и Душанбе международных договоренностей, «Казахстан вправе применить зеркальные меры». Однако, добавил он, «ввозимая из данных стран товарная номенклатура состоит в основном из сырьевых товаров и плодоовощной продукции, в импорте которых мы заинтересованы».