Часть земель лесного фонда под Карагандой и Темиртау изъяли под реконструкцию автокоридора

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Часть земель лесного фонда под Карагандой и Темиртау изъяли под реконструкцию автомобильного коридора, передает корреспондент агентства.

«Перевести земельные участки общей площадью 9,953 га из земель лесного фонда КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению. Акиму Карагандинской области в установленном законодательством РК порядке обеспечить предоставление РГУ «Комитет автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» земельных участков (…) для реконструкции коридора Центр–Юг Астана–Караганды–Балхаш–Алматы автомобильной дороги «Граница РФ (на Екатеринбург)–Алматы, участок Караганды–Темиртау, 1444–1457,4 км», — говорится в постановлении правительства.

Комитету автодорог поручено возместить в доход республиканского бюджета потери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс облуправления природных ресурсов.

Согласно приложенной экспликации, 3,5522 га выделенной территории покрыты лесом, 2,3016 га – пастбища, 1,1798 га – прогалины, а 2,9194 га – овраги.

Напомним, о планах властей выделить 9,953 га из земель лесного фонда КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» под реконструкцию указанного автокоридора МИА КазТАГ сообщало еще 28 марта. Из пояснительной записки тогда следовало, что цель перевода земель строительство новой транспортной развязки «Темиртауское кольцо». Как уточнил тогда министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, комитет автодорог обязан возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства в размере Т1 590 385.