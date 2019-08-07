До конца срока приема документов на дополнительные гранты в вузы РК осталось четыре дня

Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – До конца срока приема документов на дополнительные гранты в вузы Казахстана осталось четыре дня, передает корреспондент агентства.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева на 2019-2020 учебный год выделено дополнительно 5 тыс. грантов для детей из многодетных семей и получателей АСП. Указанные образовательные гранты присуждаются местными исполнительными органами (МИО) на конкурсной основе. Для этого акимами областей, городов республиканского значения и столицы будут созданы конкурсные комиссии», — сообщили в МОН в среду.

В ведомстве подчеркнули, что обязательным условием участия в конкурсе является наличие порогового балла единого национального тестирования (ЕНТ), сданного в июне 2019 года.

«Для поступления в национальные вузы необходимо иметь результат ЕНТ не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов, по направлению «педагогические науки» – не менее 60 баллов. Прием заявлений на конкурс образовательного гранта будет осуществляться с 5 по 10 августа. Присуждение образовательных грантов и зачисление в вуз – до 25 августа», — сообщили в минобразования и науки.

Для участия в конкурсе нужны следующие документы: 1) заявление на бланке установленного образца; 2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в приемную комиссию); 3) сертификат ЕНТ; 4) медицинская справка по форме 086-У; 5) копия документа, удостоверяющего личность.

«Также необходимо представить документы, подтверждающие статус детей из числа многодетной семьи или семьи, получающей АСП. Списки обладателей образовательного гранта МИО будут опубликованы в местных средствах массовой информации», — уточнили в МОН.

МИА КазТАГ прилагает таблицу по количеству дополнительных грантов в разрезе регионов с указанием ответственных лиц и их контактов: