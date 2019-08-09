Если Нацбанк введет контроль над переводными операциями, то можно курс подвинуть хоть до Т120/$1

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Если рынок будет продолжать ожидать снижения курса тенге, то теоретически возможно ввести контроль над капиталом и можно курс подвинуть хоть до Т120/$, заявил инвестиционный банкир, управляющий партнер Tengri Partners Ануар Ушбаев.

«Что в руках у центробанка или чего я боюсь? – Что, если рыночные ожидания будут продолжать в эту сторону (снижения тенге к доллару – КазТАГ) двигаться, что происходит последние два месяца, то единственное, что останется, это ввести контроль над капиталом. То, что делает Китай и почему они могут позволить себе управляемый курс – это не от того, что у них большие резервы, резервы у них сильно истощены были за последние 5 лет, а потому, что у них есть контроль над переводными операциями. Если Нацбанк к такому прибегнет, то тогда можно курс подвинуть хоть до Т120», — сказал Ушбаев, отвечая на вопрос о давлении девальвационных ожиданий на курс на заседании экспертно-дискуссионного клуба Think Tank «НОФ «Аспандау» в пятницу в Алматы.

По его словам, если будут принудительно, как в Аргентине в валютные кризисы 80-х годов, применены насильственные конвертации валютных депозитов в национальную валюту.

«Естественно, это моментально укрепляет валюту», — констатировал эксперт.

«Какие-то тревожные нотки были на последнем заседании правительства. Была фраза, вроде, «нам еще предстоит выяснить, какой режим валютного курса нам больше подходит», — напомнил он.

Это – явный намек на потенциал возврата к фиксированному курсу тенге, считает инвестбанкир. Фиксированный курс тенге Нацбанк ввести не сможет.

«Я считаю абсурдным на сегодня по причине того, что резервы центрального банка сегодня не позволяют защищать никакой уровень фиксированного курса, который складывается на рынке», — обосновывает он свою позицию.

«Если бы такой режим сегодня был установлен, он моментально был бы протестирован рыночными игроками и тут же был бы развален. Поэтому я считаю, что никакого смысла в этом нет», — прогнозирует Ушбаев возможную ситуацию.

Более того, это, по его мнению, было бы кардинальным фиаско репутации после трех девальваций и выхода, наконец, в свободное плавание.

«Сегодня снова к этой ошибке переходить – это было бы … После этого, можно будет уже официально вводить официальное обращение доллара в стране», — полагает эксперт.

На деле же, эксперт полагает, что ни фиксированный курс, ни насильственная конвертация валютных депозитов в национальную валюту в Казахстане не будут приняты.

«Такие меры теоретически возможны, но, надеюсь, мы достаточно прогрессивны в своей политике, чтобы такого не делать», — резюмировал Ушбаев.