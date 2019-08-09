Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

Новости 254 0

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозу, днем 10 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, южный 9-14, местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Атырауской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный, южный 15-20 м/с, сильная жара 36 градусов. Вероятность шторма 85-90%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Лучше пикейные жилеты, чем жёлтые Лучше пикейные жилеты, чем жёлтые
4159

Похожие материалы:

  1. Штормовые предупреждения объявлены в Нур-Султане, Шымкенте и шести областях
  2. Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
  3. Штормовые предупреждения объявлены на вторник в трех областях Казахстана
  4. Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в трех областях Казахстана
  5. Дождь, грозу, ветер и жару прогнозируют в трех областях Казахстана в ближайшие двое суток

Новости партнеров

Загрузка...