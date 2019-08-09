Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
Согласно прогнозу, днем 10 августа в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, южный 9-14, местами 15-20 м/с.
В Петропавловске ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Атырауской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный, южный 15-20 м/с, сильная жара 36 градусов. Вероятность шторма 85-90%.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.