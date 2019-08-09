Министерство обороны обратилось к жителям Арыси

Алматы. 9 августа. КазТАГ – Министерство обороны РК обратилось к жителям города Арысь. Об этом сообщает пресс-служба минобороны в пятницу.

«В целях обеспечения безопасности населения Министерство обороны Казахстана обращается к жителям г. Арысь с убедительной просьбой при обнаружении фрагментов боеприпасов и других подозрительных предметов сообщать в мобильную группу и не предпринимать никаких самостоятельных действий.

Кроме того, еще раз напоминает, что в г. Арысь на протяжении всего периода работает мобильная группа инженеров-саперов для отработки заявок местных жителей. Специалисты самостоятельно проводят соответствующее обследование местности, обнаружение и изъятие найденных предметов.

Для вызова инженеров-саперов необходимо позвонить по телефону 102, где ежедневно дежурит старший представитель мобильной группы, сообщить местонахождение и другие требуемые сведения», — говорится в сообщении минобороны.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли трое, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны Сакена Жасузакова из системы вооруженных сил. Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны– начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.